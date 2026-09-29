Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret pentru creșterea cu 15.500 a numărului autorizat de militari din forțele armate, potrivit AFP. Este a patra astfel de decizie luată în acest an, în contextul războiului din Ucraina, care durează de peste patru ani și jumătate.

Decizia lui Vladimir Putin de a suplimenta masiv efectivele militare reflectă dificultățile armatei ruse pe frontul din Ucraina

Conform documentului oficial, „efectivul autorizat al forțelor armate ruse este stabilit la 2.441.630 de unități, dintre care 1.550.500 de militari”. Totuși, decretul nu explică motivele acestei decizii și nici cum vor fi ocupate noile posturi. Anterior, în lunile martie, iunie și iulie 2026, Putin semnase alte documente similare, majorând numărul efectivelor cu un total de 47.860 de soldați de la începutul anului.

În ciuda acestor măsuri, avansurile Rusiei pe câmpul de luptă au încetinit semnificativ. Utilizarea pe scară largă a dronelor de către ambele părți a făcut aproape imposibilă desfășurarea unor mișcări rapide și masive de trupe. Ucraina, la rândul său, a acuzat Moscova că pregătește o nouă mobilizare, acuzații pe care Putin le-a calificat drept „dezinformare”. Ultima mobilizare a rezerviștilor a fost ordonată de liderul rus în 2022, după o serie de eșecuri militare în Ucraina, citează News.ro.

Moscova pregătește un buget de apărare record pentru următorii ani susținând efortul de război cu sume uriașe

Pe lângă creșterea efectivelor, Rusia plănuiește o creștere semnificativă a cheltuielilor militare pentru anul 2027, potrivit unor documente guvernamentale analizate AFP.

Bugetul pentru apărare ar putea ajunge la 17,1 trilioane de ruble (aproximativ 202,58 miliarde de dolari), o creștere de 27% față de suma inițial prevăzută de 13,5 trilioane de ruble. De la începutul războiului din Ucraina, aceasta ar fi cea mai mare alocare financiară pentru sectorul apărării.

În total, în următorii trei ani, cheltuielile pentru apărare sunt estimate la 50 de trilioane de ruble. În 2026, guvernul plănuise să aloce 12,1 trilioane de ruble, dar suma exactă rămâne clasificată. O parte dintre aceste cheltuieli ar putea fi incluse în alte secțiuni ale bugetului.

Creșterea masivă a cheltuielilor militare provoacă un deficit accentuat și obligă guvernul rus să majoreze taxele

Guvernul rus a anunțat și o majorare a deficitului bugetar estimat pentru 2026, de la 1,6% la 3,2% din PIB. Totodată, cheltuielile bugetare pentru același an vor crește cu 13,2%, ajungând la 48,6 trilioane de ruble, adică 20,9% din PIB. Pentru a acoperi acest deficit, guvernul plănuiește majorări de impozite în 2027, inclusiv o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor din sectorul minier și metalurgic, care ar putea genera 200 de miliarde de ruble anual.