Actorii Cosmin Seleși, Alin Panc și Văru Săndel lansează în curând trei filme. „Aduc în România un nou stil de cinematografie”

Alin Panc a făcut primele declarații despre proiectele în care este implicat, alături de Văru Săndel și Cosmin Seleși.

„Primul film este ‘Pup-o, mă! 2. Mireasa nebună”, care va fi lansat pe 7 mai, dacă este ok cu pandemia. „Snup” o să fie lansat pe 3 septembrie.

Este vorba despre o dramă cu iz comic, total diferit de ceea ce facem noi. O să mai fie ‘Secretul lui zorillo The dac side of the mon, pe care îl lansăm în noiembrie. Asta este prima parodie cu daci și români făcută în România, în care dacii cunt cei mai tari locuitori ai pământului.

Toate trei filmele sunt independente făcute cu bani privați și aduc în România un nou stil de cinematografie ca business.

Din 15 februarie începem filmările la un alt film în coproducție cu -23 film la Cluj-. Este vorba tot de o comedie, însă alt gen și altă abordare”, a declarat Alin pentru Libertatea.

Lora apare în noul film „Pup-o, mă (2)! Mireasa nebună”

Alin Panc, producător și unul dintre actorii din rolurile principale, ne-a povestit despre cum i-a venit ideea de a juca alături de Lora.

„O urmăream pe Lora de mult. Este o artista desăvârșită și un om minunat. Am hotărât să o contactăm și să îi propunem să joace în partea a dou a filmului Pup-o,mă! , partea în care personajul principal feminin este o cântăreața gen vedetă, iar Lora se potrivea de minune.

În momentul în care a acceptat să joace în film, am fost sigur că o să facem o melodie împreună. Lora ne-a surprins minunat cu talentul ei de actriță și ne bucurăm că este cu noi în film.

Acuma sper să o surprindem și noi cu talentul nostru de cântăreți. Am vorbit cu Filip Cristinoiu și Silă George, prieteni vechi și compozitori buni, și le am spus cam ce am vrea să iasă.

Voiam o melodie trap care să atragă și publicul Lorei și pe cel tânăr și să- l facă să și dorească să vină la film. Sperăm că am reușit să le facem o surpriză plăcută și veselă”, ne-a declarat, recent, actorul Alin Panc.

