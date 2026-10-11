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Greșeala pe care mulți oameni o fac atunci când își renovează locuința și care le poate aduce cheltuieli suplimentare

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
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Un bărbat și o femeie priviți din spate, într-o cameră albă, aproape goală. Aceștia se află în plin proces de renovare
Sursa foto: Shutterstock
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Renovarea unei locuințe poate părea începutul unui capitol nou și entuziasmant, dar, în realitate, procesul se poate transforma rapid într-o sursă de stres, cheltuieli neașteptate și dezamăgiri dacă este făcută această greșeală.

Cuprins:

Greșeala trecută adesea cu vederea de oameni

Deși majoritatea oamenilor își concentrează atenția pe alegerea gresiei, vopselei pereților sau mobilierului, o greșeală este adesea trecută cu vederea: lipsa unui plan clar al instalațiilor și al amenajării spațiului.

Fără un plan bine pus la punct înainte de începerea lucrărilor, apar frecvent situații în care trebuie refăcute lucrări deja finalizate, relatează Zena, care aparține cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

O priză montată greșit sau o țeavă amplasată în locul nepotrivit poate duce la demolarea pereților, revopsire și alte reparații, fiind incluse costuri suplimentare. Un plan detaliat este esențial pentru a evita astfel de situații neplăcute.

De multe ori, lucrările încep cu operațiuni majore, iar abia ulterior proprietarii își dau seama că dispunerea spațiului nu corespunde nevoilor lor. Acest lucru declanșează o reacție în lanț de probleme, întârzieri și costuri suplimentare.

Greșeli comune în procesul de renovare

Pentru a evita capcanele des întâlnite, este esențial să acordați atenție unor aspecte frecvent neglijate:

-Lipsa unui plan clar înainte de începerea lucrărilor: multe persoane pornesc lucrările „din mers”, fără un proiect detaliat.

-Neglijarea în planificarea instalațiilor: prize amplasate în locuri incomode, întrerupătoare poziționate greșit sau lipsa conexiunilor necesare pot deveni frustrante.

- Achiziționarea mobilierului înainte de definirea spațiului: dimensiunile pieselor comandate nu se potrivesc, iar soluțiile ulterioare sunt costisitoare.

- Lipsa unei comunicări clare cu meșterii: se presupune că aceștia „știu cum să facă”, dar lipsa unor instrucțiuni precise poate duce la greșeli.

- Schimbări frecvente în timpul lucrărilor: orice modificare ulterioară implică anumite costuri și amână finalizarea.

Soluții pentru un proces de renovare eficient

Vestea bună este că aceste greșeli pot fi evitate cu o planificare adecvată. Înainte ca meșterii să își înceapă activitatea, asigurați-vă că ați realizat următoarele:

-Stabiliți un plan detaliat al amplasării mobilierului,

-Decideți unde vor fi poziționate toate dispozitivele electrice și aparatele electrocasnice,

-Planificați amplasarea prizelor, a corpurilor de iluminat și a instalațiilor sanitare,

-Luați în considerare nevoile viitoare, cum ar fi instalarea unui aparat de aer condiționat sau a altor echipamente.

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