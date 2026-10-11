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Rareș Bogdan susține că tabăra PNL pregătită să voteze Guvernul crește: „Suntem 25 și e posibil să ajungem la 28”

Alin Tarnovschi
Alin Tarnovschi
Digital Lead Editor
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Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a anunțat că 25 de liberali sunt pregătiți să voteze Guvernul Luca Niculescu. Sursa foto: Hepta.
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Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat că numărul parlamentarilor liberali dispuși să susțină noul Executiv este în creștere, precizând că se poate ajunge la un grup de până la 28 de aleși care să voteze în favoarea noului cabinet.

Discuții interne și negocieri în PNL

Rareș Bogdan a explicat că, în urma celor mai recente evaluări interne din partid, numărul celor care susțin învestirea cabinetului propus a crescut treptat în ultimele zile.

„Noi suntem astăzi, vineri ne-am văzut, suntem 25 și mai sunt 3-4 oameni care încearcă, s-au trezit. E posibil să ajungem la 27-28”, a declarat europarlamentarul PNL la Antena 3 CNN, referindu-se la parlamentarii liberali pregătiți să voteze Guvernul condus de Luca Niculescu.

Oficialul liberal și-a exprimat optimismul că întreaga formațiune politică se va alinia în cele din urmă unei decizii comune de susținere a Executivului.

Apel la responsabilitate politică

Europarlamentarul a subliniat că partidul trebuie să prioritizeze stabilitatea politică și interesele economice ale țării, punctând că România beneficiază în prezent de o poziție geopolitică favorabilă în regiune.

„Eu cred că vor vota toți cei din PNL. Eu sper că toți cei de acolo să înțeleagă că România are nevoie de PNL. Eu sper ca PNL-ul să fie parte a acestui viitor guvern, dacă are responsabilitate și se gândește la cetățeanul român și la companiile românești”, a adăugat Rareș Bogdan.

În finalul intervenției sale, reprezentantul PNL a invocat rolul istoric al partidului în momentele decisive, reiterând convingerea că formațiunea din care face parte va rămâne un pilon al actului de guvernare.

Testul suprem în Parlament este preconizat pentru data de 19 octombrie, când noul Cabinet va cere votul de învestitură, așa cum surse din cadrul PSD și PNL au precizat pentru Libertatea.ro.

Rareș Bogdan, despre scenariul alegerilor anticipate

Europarlamentarul a spus despre scenariul alegerilor anticipate că, dacă mergem pe calendarul clasic, mai repede de 20 februarie, 15 martie nu putem avea alegeri anticipate.

„Vă spun ceva şi s-ar putea să şochez, nu cred că mai putem avea o altă nominalizare şi vă spun şi de ce. În momentul în care ar cădea Guvernul Luca Niculescu, cred că preşedintele va fi forţat, pe de-o parte, de USR, PNL, parţial UDMR şi AUR, care vor forţa alegerile anticipate. Se va crea o masă de presiune, aparent imposibilă, dar care va cere anticipate. Asta nu înseamnă că calculele pe care le fac Motreanu şi ceilalţi în cancelariile din Modrogan vor fi cele la care se aşteaptă. Nu”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

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Tags: Criză politică PNL - Partidul National Liberal Parlamentul României Guvernul Romaniei Rares Bogdan Luca Niculescu
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