Acordul Trump - Putin privind motorina riscă să pună în pericol viețile americanilor, avertizează un senator republican

Acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind reluarea exporturilor de motorină rusească pe piața americană ar putea încălca legislaţia SUA şi pune în pericol vieţile americanilor, a avertizat senatorul republican Thom Tillis într-un interviu acordat duminică pentru NBC News.

Donald Trump a anunţat vineri că a discutat la telefon cu Vladimir Putin și liderul autocrat rus a acceptat să furnizeze până la 4,8 milioane de litri de motorină în următoarele luni, iar administraţia sa a suspendat unele sancțiuni impuse Rusiei pentru a permite aceste livrări.

SUA au introdus sancțiuni asupra petrolului rusesc pentru a limita sursele de finanțare a războiului din Ucraina și au îndemnat statele europene să procedeze la fel - ceea ce s-a și întâmplat. Acum trei săptămâni, Donald Trump a promulgat o nouă lege privind înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Între timp, liderul republican de la Casa Albă a ales să se răzgândească sub pretextul invocat de el că așa ar putea reduce prețurile la motorină înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate pe 3 noiembrie.

În plus, l-a criticat aspru pe Volodimir Zelenski pentru faptul că nu ar fi acceptat să dea curs cererilor sale de a nu bombarda infrastructurile petroliere rusești și a ținut să redirecționeze spre președintele ucrainean vina pentru scumpirea carburanților, nu pe decizia Iranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz ca ripostă la operațiunea militară americano-israeliană „Epic Fury”.

În tot acest timp, Trump nu a condamnat absolut deloc atacurile aeriene sălbatice efectuate de ruși asupra clădirilor rezidențiale și infrastructurii energetice din Ucraina, în condițiile în care cel puțin 150 de ucraineni au fost uciși în propriile case, pe stradă, la serviciu sau în autocare în ultima săptămână.

Un anunț cu implicații reale diferite decât cele economice

Analiştii consideră, în general, că înţelegerea Trump - Putin are şanse reduse să producă o scădere imediată și durabilă a preţurilor combustibililor, în schimb, folosește pe plan propagandistic. De exemplu, cele 300.000 de tone de motorină anunțate cu mare pompă de Trump pentru luna octombrie acoperă doar 14 ore din consumul zilnic normal în SUA.

Însă costurile ridicate ale combustibililor reprezintă o problemă pentru administraţia Trump înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie, care vor decide dacă republicanii îşi păstrează majorităţile fragile în Camera Reprezentanţilor şi Senat, notează Reuters.

În acest context, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a apărat acordul Trump - Putin, reluând teoria propagandistică precum că va contribui la reducerea costurilor suportate de consumatori și susținând totodată că administraţia Trump dispune de autoritatea legală necesară pentru a-l pune în aplicare.

„Vom face acest lucru folosind toate competenţele legale de care dispunem. Prin urmare, oricine din Congres susţine că o lege mai veche sau actuala lege Lindsey Graham ne interzice să procedăm astfel greşeşte”, a declarat Bessent la emisiunea „Fox&Friends”.

Thom Tillis: președintele Trump nu respectă legea și poate pune în pericol viețile americanilor

Senatorul Thom Tillis este de altă părere. „Cred că există argumente legitime pentru a susţine că preşedintele nu respectă legea”, a declarat el.

Disputa priveşte legislaţia americană privind sancţiunile impuse Rusiei. Luna trecută, Trump a promulgat legea „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, un amplu pachet de sancţiuni care poartă numele fostului senator republican din Carolina de Sud, decedat în iulie.

Tillis consideră că decizia administraţiei Trump de a suspenda sancţiunile asupra combustibililor rusești contravine obiectivelor acestei legi. „Acţiunile preşedintelui şi declaraţiile sale din ultimele 24 de ore sunt exact opusul intenţiei acelei legi”, a afirmat senatorul.

Acesta a atras atenția şi asupra riscului ca Vladimir Putin să folosească acordul în avantajul său politic. „Vă garantez că, la prima ocazie pe care o va avea să îl pună într-o situaţie jenantă sau să îl submineze pe preşedintele Trump, Putin o va face”, a spus Tillis.

Întrebat dacă acordul Trump - Putin privind motorina rusească ar putea pune în pericol viețile americanilor, Tillis a răspuns: „Absolut va pune”. El a argumentat apoi că Putin ar putea folosi banii pentru a-și finanța mercenarii și Iranul.

„Dacă președintele dorește sprijinul meu, pe care cred că ar trebui să-l obțină pentru finanțarea operațiunilor militare și a altor finanțări de la sfârșitul anului dincolo de finanțarea de bază, cred că președintele trebuie să înțeleagă că aceasta este o problemă și nu sunt singurul republican îngrijorat de acest lucru”, i-a transmis Tillis lui Trump.

Senatorul republican a reiterat că Rusia este parte agresoare și că „poate pune capăt acestui război retrăgându-se din teritoriul pe care l-a ocupat în Ucraina”.

Critici din interiorul Partidului Republican

Senatorul Thom Tillis nu este singurul republican care contestă înţelegerea dintre Trump și Putin, care a fost anunțată de președintele american în pline discuții la Miami între negociatorii săi și reprezentanți ai Ucrainei. Ca urmare a acestui anunț, discuțiile dintre cele două părți s-au încheiat brusc, iar delegația ucraineană s-a întors la Kiev.

Don Bacon, un republican influent în Camera Reprezentanților, a semnalat că susținerea economiei de război a Rusiei este greşită din punct de vedere moral. Putin va folosi „banii pentru a bombarda oraşe”, a declarat el.

Fostul vicepreşedinte american Mike Pence a calificat decizia lui Donald Trump drept o „trădare” a moştenirii politice a lui Lindsey Graham şi i-a cerut președintelui SUA să renunțe la acordul cu Putin.

Criticile la adresa lui Trump apar într-un moment în care popularitatea preşedintelui american scade puternic, iar tot mai mulţi republicani din Congres încearcă să se distanţeze de poziţiile sale înainte de alegerile din 3 noiembrie, observă Reuters.

Keith Kellogg: ucrainenii atacă rafinării, iar rușii atacă școli și biserici

Generalul în retragere Keith Kellogg, fost emisar special al SUA pentru Ucraina, a respins apelul lui Trump ca Ucraina să nu atace rafinării din Rusia. El a subliniat într-un interviu acordat pentru Fox News că Ucraina atacă infrastructura militară și sursele de finanțare a războiului, în timp ce Rusia bombardează școli și biserici.

În opinia lui Kellogg, dincolo de bani, Putin are și alte motive, unele ascunse, în ceea ce privește reluarea exporturilor de motorină către Statele Unite. „Aș analiza motivele ascunse din spatele motivului pentru care aranjează livrări de motorină către SUA și către piața internațională”, a spus Kellogg.