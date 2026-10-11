O cale ferată de poveste de doar 61 de kilometri reușește să atragă anual călători din toate colțurile lumii prin priveliștile alpine uluitoare. Traseul feroviar leagă orășelul Tirano, din Italia, de renumita stațiune St. Moritz din Elveția, realizând o ascensiune spectaculoasă de la altitudinea de 429 de metri până la 2.253 de metri.

O experiență turistică unică

În presa italiană, a fost numit „cel mai lent expres din Europa”. Motivul este simplu: niciun pasager nu își cumpără bilet cu intenția de a ajunge rapid la destinație, ci pentru a se bucura de o experiență turistică unică în care drumul în sine reprezintă principala atracție.

Pe parcursul călătoriei, linia ferată șerpuiește prin sate alpine pitorești, trece prin văi adânci și traversează viaducte istorice, oferind o schimbare de peisaj la fiecare curbă.

În sezonul de toamnă, când pădurile de conifere și foioase dintre Tirano și St. Moritz îmbracă nuanțe de chihlimbar și aur, ruta își justifică din plin statutul de cea mai frumoasă cale ferată din regiune, relatează Mediafax Italia.

Diferența dintre Trenul Roșu clasic și Bernina Express

Deși ambele garnituri parcurg practic același traseu de o frumusețe rară, experiența de la bord variază în funcție de opțiunea aleasă de turiști.

Trenul Roșu clasic își trage denumirea de la culoarea vagoanelor și circulă în fiecare zi a anului, asigurând plecări din oră în oră din gara Tirano. Această linie este accesibilă, fiind folosită atât de navetiști, cât și de vizitatori. În 2026, un bilet normal Tirano - St. Moritz costă 35 de euro pe sens la clasa a II-a. Rezervarea locului e opțională: 5 euro pe sens.

Versiunea exclusivistă

De cealaltă parte, Bernina Express este versiunea modernă și exclusivistă, operată cu un număr mai redus de curse zilnice. Această garnitură intră direct în cantonul elvețian Valposchiavo și se remarcă prin vagoanele panoramice dotate cu geamuri uriașe curbate care urcă până în acoperiș.

Designul le oferă pasagerilor o priveliște panoramică la 360 de grade asupra crestelor înzăpezite, însă accesul în aceste vagoane speciale necesită achitarea unei taxe suplimentare de rezervare a locului.

Un bilet la clasa a II-a costă tot în jur de 35 de euro, dar acum se adaugă un supliment de rezervare de aproximativ 34 de euro. Totalul: circa 69 de euro doar dus și 138 de euro dus-întors, pentru că suplimentul se plătește pe fiecare drum.