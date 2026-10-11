Doi români, prinși de polițiști în timp ce furau din geanta unei turiste un portofel cu 2.600 de euro și mai multe carduri bancare, în Florența

Doi români au fost prinși în flagrant la Florența, în urma unei operațiuni desfășurate marți de polițiști. Aceștia i-au urmărit pe cei doi în apropierea unei stații de tramvai, unde s-au comportat suspicios.

Un echipaj aflat în misiune de supraveghere a observat cum cei doi bărbați, deja cunoscuți pentru furturi de la turiști, au coborât la stația Alamanni/Rosselli, relatează publicația italiană La Nazione.

Acolo, sub supravegherea discretă a forțelor de ordine, suspecții s-au apropiat de o turistă și i-au sustras portofelul din geantă. În acesta se aflau 2.600 de euro, dar și mai multe carduri bancare. Imediat după comiterea faptei, polițiștii au intervenit, i-au reținut și au recuperat bunul furat.

Victima, aparent neștiutoare de ceea ce s-a întâmplat, și-a recuperat portofelul datorită intervenției rapide a autorităților.

Cele două persoane, în vârstă de 23 și 27 de ani, au fost arestate și, la dispoziția Parchetului, s-au prezentat în instanță a doua zi pentru audiere. În urma audierii, tânărului de 27 de ani i s-a ordonat să rămână în municipiul Cerignola, iar tânărului de 23 de ani i s-a ordonat să se prezinte la Poliția Judiciară din Roma.