Tinerii români care au beneficiat de măsuri de protecție specială pot primi o indemnizație de 3.170 de lei pe lună, până când împlinesc 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă.

Această indemnizație este reglementată de articolul 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Prin Legea nr. 49/2026, intrată în vigoare la 10 aprilie, au fost completate condițiile de acordare. De asemenea, procedura a fost actualizată prin Ordinul nr. 1.277/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 16 septembrie 2026.

Aceste modificări urmăresc facilitarea accesului la sprijin financiar pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție și își continuă studiile sau se angajează, conform Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Cine beneficiază de indemnizație

Din 2026, acest sprijin se poate solicita inclusiv de cei care au părăsit anterior sistemul de protecție, însă pentru anumite categorii de beneficiari există posibilitatea recuperării sumelor începând cu 10 aprilie 2026, relatează Digi24.

Această indemnizație este destinată tinerilor care au beneficiat de o măsură de protecție specială, de exemplu, plasamentul, și care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Acesta nu este un ajutor care se acordă automat tuturor celor care au sub 26 de ani.

Care sunt condițiile pentru a beneficia de indemnizație

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-Să fi beneficiat de o măsură de protecție specială, în condițiile Legii nr. 272/2004;

-Să nu fi împlinit vârsta de 26 de ani;

-Să urmeze o formă de învățământ prevăzută de lege sau să aibă un loc de muncă;

-Să depună cererea și documentele justificative necesare.

Actele necesare pentru obținerea indemnizației

Pentru ca această indemnizație să fie acordată, tinerii trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale. Dosarul cuprinde, după caz:

-Cererea pentru acordarea indemnizației lunare;

-Copia actului de identitate;

-Adeverința eliberată de DGASPC în evidența căreia s-a aflat tânărul cu măsură de protecție specială;

-Adeverința eliberată de unitatea de învățământ, care atestă continuarea studiilor, sau adeverința eliberată de angajator, care dovedește existența unui loc de muncă.

Cererile și documentele justificative pot fi depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială (AJPIS) sau la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB). De asemenea, documentele se pot transmite și în format electronic.

Cum se pot solicita banii retroactiv

O procedură pentru plata retroactivă a indemnizației către tinerii care au părăsit anterior sistemul de protecție specială este introdusă de Ordinul nr. 1.277/2026.

Pot solicita drepturile începând cu 10 aprilie 2026, data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2026, dacă îndeplineau condițiile legale la acel moment. Pentru a beneficia de prevedere, cererea trebuie să fie depusă în maximum 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Ordinului, respectiv de la 16 septembrie 2026.

De asemenea, în cazul solicitărilor depuse în termen, drepturile se stabilesc pentru perioadele în care beneficiarul a îndeplinit condițiile legale, chiar dacă situația acestuia s-a modificat ulterior.