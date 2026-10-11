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Fostul șef CNAS Lucian Duță ar putea rămâne cu peste jumătate din șpaga de 6,3 milioane de euro. Viciul de redactare care a blocat confiscările ANAF

Ionuț Mureșan
Ionuț Mureșan
Reporter
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Nicolae Lucian Duță, fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Sursa foto: Ionuț Mureșan
Nicolae Lucian Duță, fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Sursa foto: Ionuț Mureșan
Analiză
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Nicolae Lucian Duță, fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), se bate în instanță pentru a păstra mai bine de jumătate din mita de 6,3 milioane de euro pentru care a fost condamnat la 6 ani de închisoare în 2022 și eliberat în 2025 ca urmare a constatării prescripției.

Cuprins:

În perioada 2010-2012, pe vremea când era la șefia CNAS, Lucian Duță a luat 5.500.000 euro prin transferuri bancare și 800.000 euro în numerar de la reprezentanții firmelor HP România și Siveco pentru atribuirea unor contracte legate de cardul național de sănătate.

„Anatomia” șpăgii lui Lucian Duță relevă că medicul a primit o parte din bani (2,18 milioane euro) într-un cont din Elveția al companiei Eurotrust Invest Inc., o firmă offshore înregistrată în Antilele Olandeze.

Restul sumelor au fost investite de către medic într-o vilă de lux din cartierul Primăverii din Capitală, trei apartamente în Sectorul 3 și un autoturism de lux, toate pe numele iubitei lui și ale membrilor familiei acesteia.

Cum s-a împotmolit statul în recuperarea șpăgilor lui Lucian Duță

În hotărârea de condamnare pe fond, Tribunalul București a pus sub sechestru „sumele de bani investite” de Lucian Duță în imobile și în mașină, nu asupra bunurilor în sine, așa cum figurau în ordonanța procurorilor DNA.

În hotărârea definitivă de condamnare, Curtea de Apel București a observat că prima instanță a procedat greșit atunci când a „mutat” sechestrul pe bani, în loc să îl mențină pe bunuri.

Cu toate acestea, cum DNA n-a făcut apel, ci doar Lucian Duță și terții pe numele cărora se află bunurile, Curtea de Apel București a constatat că nu poate din oficiu să remedieze situația, însă a făcut precizări cu privire la executarea bunurilor:

  • „În mod greșit (Tribunalul București, pe 27 noiembrie 2020 - n.r.) a modificat, practic, conținutul măsurilor sechestrului asigurător, prin grevarea asupra sumelor de bani, și nu asupra bunului, așa cum era legal și temeinic.
  • Instanța de apel nu poate restabili (prin decizia din 25 iulie 2022 - n.r.) conținutul măsurilor asigurătorii inițiale, luate de procuror, prin mutarea sarcinii asupra bunurilor, în apelurile declarate doar de inculpat și de persoanele interesate.
  • În executare, vor fi avute în vedere măsurile asigurătorii așa cum au fost dispuse și puse în executare prin procesul-verbal din data de 20.12.2018 (n.r. - de către procuror, adică direct asupra imobilelor și a autoturismului)”, se arată în Hotărârea din 25 iulie 2022.

În dispozitivul deciziei de condamnare, Curtea de Apel București a notat că „menține celelalte dispoziții ale sentinței penale” (unde Tribunalul făcea referire la sume de bani), deși în expozitiv scrisese că executarea trebuie să vizeze bunurile fizice.

Când ANAF a trecut la executarea silită, executorii fiscali au cerut clarificări, nefiind siguri dacă pot valorifica imobilele terților sau dacă e vorba de un sechestru doar pe niște „sume de bani investite”.

Un judecător „a utilizat o exprimare ambiguă, de natură a genera confuzii”

Pentru a debloca recuperarea banilor, Biroul Executări Penale al Tribunalului București a deschis în 2023 un proces având ca obiect „contestație la executare”, pentru a lămuri situația din hotărârea definitivă de condamnare.

Pe data de 11 martie 2026, Tribunalul București a admis contestația la executare depusă de Biroul Executări Penale și a hotărât următoarele:

  • „Instanţa învestită cu soluţionarea prezentei cereri stabileşte că instanţa care a soluţionat cauza în fond şi a dispus cu privire la menţinerea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa (DNA – n.r.) a utilizat o exprimare ambiguă, de natură a genera confuzii privind conţinutul măsurilor şi, implicit, dificultăţi privind punerea în executare a hotărârii, în raport de care se impune clarificarea acestor aspecte.
  • Astfel, deşi iniţial se precizează că se menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa din data de 18.12.2018 a (DNA – n.r.), cu privire la următoarele bunuri și sume de bani, în continuare se face referire, printre altele, la sumele de bani investite în anumite imobile.
  • În lipsa unei dispoziţii exprese ori a unei motivări în sensul modificării bunurilor ce fac obiectul măsurilor asigurătorii dispuse de procuror în cursul urmăririi penale nu se poate interpreta că o astfel de înlocuire s-a realizat prin sentința penală din 27.11.2020, în cuprinsul căreia s-au reliefat, cu privire la fiecare dintre bunurile imobile supuse sechestrului asigurător, sumele de bani provenite din comiterea infracţiunii de luare de mită utilizate pentru dobândirea acestora.
  • De altfel, în cuprinsul sentinței penale din 14.02.2024 pronunțată de Tribunalul București (desființată) acelaşi judecător care a pronunţat sentința penală din 27.11.2020, a arătat că, dintr-o eroare materială, în dispozitivul hotărârii nu a fost preluat dispozitivul ordonanţei de instituire a măsurilor asigurătorii, ci partea care îl precede, referitoare la identificarea produselor infracţiunii, care justifică luarea măsurilor asigurătorii.
  • În considerarea argumentelor anterior expuse (…) instanţa (…) va lămuri dispozitivul sentinței penale (…) în sensul că: se menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa (…) din data de 18.12.2018 a DNA, cu privire la următoarele sume de bani şi bunuri:
  • Suma de 2.183.820 euro existentă la data de 1 februarie 2018 în conturile din (Elveția – n.r.) ale societății Eurotrust Invest Inc., plus dobânzile ulterioare.
  • Imobilul compus din teren și construcție, situat în mun. București, str. Jean Monnet nr. (…) până la concurența sumei de 1.503.000 euro.
  • Imobilul din mun. București, Sectorul 3 (…), până la concurența sumei de 137.500 euro.
  • Imobilul din mun București, Sectorul 3 (…), până la concurența sumei de 37.464 lei.
  • Imobilul din mun. București, Sectorul 3 (…), până la concurența sumei de 68.680 lei.
  • Autoturismul marca BMW 530D X Drive (…) până la concurența sumei de 86.800 lei (…) în vederea confiscării speciale de la numitul (Duță Nicolae Lucian – n.r.) a sumei de 6.300.000 euro”, se arată în Hotărârea nr. 300/2026 a Tribunalului București.

Avocații: Numai bunurile lui Lucian Duță pot fi supuse confiscării

La rândul lor, Lucian Duță și terții pe numele cărora figurează bunurile spun la rândul lor că orice intervenție în conținutul dispozitivului reprezintă o modificare nelegală a unei hotărâri definitive.

În primăvara acestui an, ei au contestat soluția instanței de fond pe rolul Curții de Apel București, pentru următoarele motive:

  • „Apărătorul ales al contestatorului condamnat (Duță Nicolae Lucian – n.r.) arată că, în principal, motivele contestației vizează două critici de nelegalitate aduse hotărârii atacate, astfel cum au fost expuse și în scris.
  • Prima critică privește modalitatea greșită în care instanța de fond a procedat la îndreptarea unei pretinse erori materiale în cadrul unei proceduri privind contestația la executare și lămurirea hotărârii.
  • Cea de-a doua critică vizează transformarea, în mod nelegal, a instituției contestației la executare într-un veritabil apel deghizat, ceea ce este incompatibil cu natura și limitele acestei proceduri. (…)
  • Astfel, arată că, în condițiile în care prin hotărârea definitivă s-a dispus confiscarea exclusiv de la (Duță Nicolae Lucian – n.r.) a sumei de 6.300.000 de euro, executarea nu poate viza bunurile aparținând altor persoane, în nicio altă circumstanță decât în măsura în care acestea ar aparține persoanei față de care a fost dispusă confiscarea.
  • Apreciază că măsura de siguranță a confiscării are caracter personal și că, în consecință, executarea acesteia trebuie să respecte întocmai limitele stabilite prin hotărârea definitivă.
  • Menționează că, în situația în care, în cursul urmăririi penale au fost instituite măsuri asigurătorii asupra anumitor bunuri, iar ulterior, în cursul judecății în primă instanță și în apel, nu există nicio dispoziție de confiscare cu privire la respectivele bunuri, acestea nu pot fi urmărite în faza executării în vederea realizării unei finalități care nu a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
  • În caz contrar, apreciază că, pe calea contestației la executare, s-ar adăuga la conținutul hotărârii definitive și s-ar ajunge, în realitate, la o confiscare mascată de la terți, ceea ce nu este permis.
  • Arată că dispoziția privind confiscarea a rămas definitivă și după soluționarea recursului în casație, în cadrul căruia s-a stabilit nelegalitatea hotărârii sub aspectul condamnării, din perspectiva prescripției.
  • Acest aspect nu prezintă însă relevanță în cadrul prezentei proceduri, întrucât obiectul analizei îl constituie exclusiv întinderea dispoziției de confiscare astfel cum aceasta rezultă din hotărârea definitivă.
  • Apreciază că hotărârea trebuie luată în considerare în forma în care a rămas definitivă, iar lămurirea acesteia trebuie să conducă la concluzia că pot fi puse în executare, în vederea confiscării, numai bunurile aparținând lui (Duță Nicolae Lucian – n.r.), în condițiile în care nu există nicio dispoziție de confiscare cu privire la bunurile aparținând terților.
  • Arată că o soluție contrară ar eluda atât limitele dispoziției de confiscare, cât și caracterul personal al acestei măsuri de siguranță.
  • Pentru aceste motive, solicită admiterea contestației (…) și, în rejudecare, lămurirea hotărârii în sensul că măsurile asigurătorii instituite de parchet asupra bunurilor aparținând terților nu pot fi puse în executare în contul dispoziției de confiscare stabilite în sarcina lui (Duță Nicolae Lucian – n.r.), singura persoană obligată în mod direct prin hotărârea definitivă la plata sumei de 6.300.000 de euro”, se arată în Încheierea de ședință din data de 4 septembrie 2026.

Curtea de Apel București se va pronunța definitiv asupra contestației la executare pe data de 14 octombrie 2026.

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Tags: ANAF inchisoare Tribunalul București Curtea de Apel București DNA - Direcția Națională Anticorupție Lucian Duță
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