Adrian Nartea a alergat 21 de kilometri pe străzile din București și a transmis un mesaj șoferilor afectați de restricțiile de trafic.

Cunoscut pentru pasiunea lui pentru sport, Adrian Nartea a participa în weekend la maratonul din Capitală. Actorul a încheiat cu brio cursa de 21 de kilometri.

Adrian Nartea: „Am alergat în locurile unde stau zilnic în trafic”

Adrian Nartea a bifat o nouă performanță sportivă pe străzile din București, participând la o cursă de 21 de kilometri organizată pe bulevardele din centrul Capitalei. Pasionat de alergare și de un stil de viață activ, îndrăgitul actor a împărtășit bucuria cu comunitatea sa din mediul online, menționând că senzația de a parcurge în alergare trasee pe care în mod obișnuit le străbate la volanul mașinii este de neegalat.

Adrian Nartea s-a numărat printre cei 12.500 de alergători care au participat în weekend la Bucharest Marathon. Evenimentul sportiv a impus restricții rutiere, stârnind nemulțumirea șoferilor blocați în arterele principale ale orașului. Conștient de valul de reacții negative apărut din cauza traficului perturbat duminică, actorul a abordat situația cu umor și autoironie.

„Oops I did it again! Da, știu, mă laud cam des cu alergările astea, dar nu am cum să nu o fac pentru că au fost 21 km în Bucureștiul ăsta mai tot timpul blocat. Am alergat în locurile unde stau zilnic în trafic și senzația de libertate nu poate fi mai mare. Pentru toți cei care ne-ați bălăcărit că ați stat în trafic și duminică, ne pare rău, dar e cu zâmbete!”, a transmis Adrian Nartea.

Adrian Nartea participă și la maratonul din primăvară

Actorul a subliniat importanța mișcării în aer liber și satisfacția de a-și depăși propriile limite la fiecare competiție la care ia startul.

„S-a luat o «pauză» activă, s-a respirat, s-au creat povești și recorduri personale. Nimic mai frumos și mai deosebit. Ne vedem la primăvară!”, a adăugat artistul în mesajul său publicat pe rețelele sociale.