Primea 2.600 de euro pe lună din chirii și avea 600.000 de euro în cont: o femeie care a încasat ajutor de șomaj a fost obligată să restituie banii, în Spania.

A stat în concediu medical

Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania a solicitat rambursarea sumei, după ce a constatat că venitul lunar al femeii depășea limita admisă. Aceasta va trebui să restituie suma de 1.615 euro, reprezentând indemnizații de șomaj încasate în mod eronat, relatează L Independent.

Instanțele basce i-au respins apelul împotriva unei hotărâri a Tribunalului de primă instanță din Bilbao, care confirmase decizia Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania (SEPE).

Cazul datează din iunie 2024, când femeia a lucrat timp de aproximativ o lună prin intermediul unei agenții de muncă. În acea perioadă, ea a intrat în concediu medical – concediu care s-a prelungit până în ianuarie 2025. După externarea din spital, ea a solicitat SEPE acordarea indemnizației de șomaj.

Deși instituția i-a acceptat cererea, aceasta a considerat că cele 120 de zile de indemnizație la care avea dreptul fuseseră deja epuizate în timpul concediului medical luat după încheierea contractului său de muncă temporară.

În paralel, femeia solicitase o altă indemnizație specifică de șomaj, rezervată victimelor violenței sexuale. Aprobată inițial pentru o perioadă de trei luni, această prestație a fost în cele din urmă revocată după examinarea dosarului său.

A dat vina pe autorități

Potrivit Telecinco, ancheta a dezvăluit că aceasta încasa 800 de euro pe lună din închirierea de bunuri imobile și 1.834,25 de euro din bunuri mobile – un total de peste 2.600 de euro lunar, sumă care depășește cu mult plafonul de venituri pentru acordarea acestei indemnizații.

Prin urmare, SEPE a solicitat restituirea sumei de 1.615 euro plătită necuvenit în perioada cuprinsă între 6 februarie și 30 aprilie 2025.

Pentru a contesta această decizie în instanță, reclamanta a susținut că a acționat cu bună-credință, fără fraudă sau neglijență, și că vina pentru această eroare revine exclusiv administrației.

Aceasta a invocat doctrina Cakarevic a Curții Europene a Drepturilor Omului, conform căreia nu se impune rambursarea atunci când eroarea este pur administrativă, iar restituirea ar impune o sarcină disproporționată.