Unde se oprește curentul în Galați, între 12-16 octombrie. Sute de consumatori casnici și agenți economici vor fi afectați

Sucursala Galați a Distribuție Energie Electrică România (DEER) a anunțat un val de sistări temporare ale alimentării cu energie electrică în perioada 12 – 16 octombrie 2026. Măsura afectează deopotrivă sute de consumatori casnici, instituții publice de interes local și mari agenți economici din municipiile Galați și Tecuci, dar și din numeroase comune din județ, relatează Monitorul de Galați.

Potrivit companiei de distribuție, lucrările sunt indispensabile pentru modernizarea rețelelor și prevenirea avariilor majore în sezonul rece.

Sistările vor fi efectuate după un calendar strict. În anumite zone, precum comuna Independența sau cartierul Filești din Galați, curentul va fi oprit în totalitate, fiind afectate inclusiv primării, unități de învățământ, stații de betoane și firme de panificație.

Localități întregi și agenți economici importanți, lăsați fără energie

Cea mai dificilă situație se înregistrează în comuna Independența, unde peste 1.600 de abonați vor rămâne fără energie electrică joi, 15 octombrie, pe durata dimineții.

De asemenea, în cartierul Filești din municipiul Galați, vineri, 16 octombrie, alimentarea va fi sistată complet pentru 300 de abonați casnici și societăți comerciale precum SC Arcada Panificație, OMCO, Stația de Mixturi Asfaltice, Profiland-Trasteel și punctele Apa Canal.

Un alt punct critic este comuna Șendreni, unde întreruperea programată pentru ziua de joi va afecta aproximativ 600 de abonați din zona Primăriei, Școlii, morii Arcada, dar și punctele de lucru ale CFR, spălătoriile auto și rețeaua de apă și canalizare.

Programul detaliat al sistărilor de curent (12 – 16 octombrie)

Reprezentanții furnizorului au împărțit intervențiile pe zile și intervale orare, pentru a le permite cetățenilor și societăților comerciale să își adapteze activitatea.

Luni, 12 octombrie 2026 - În intervalul orar 09:00 – 15:00, alimentarea va fi oprită parțial în comuna Barcea pentru un număr restrâns de abonați, în timp ce în comuna Matca va fi vizată strada Lucian Blaga, afectând aproximativ 100 de gospodării.

Marți, 13 octombrie 2026 - Între orele 09:00 și 17:00, locuitorii din localitatea Tătarca de pe străzile Plăieșilor, Morii și Albinei nu vor avea curent.

Tot marți, de la ora 09:00 la 15:00, se efectuează lucrări în comuna Matca (partea de sud a străzii Vasile Lupu), în zona centrală din comuna Ivești, dar și în municipiul Tecuci, pe Aleea Ștrandului.

Miercuri, 14 octombrie 2026 - Lucrările se concentrează în comuna Matca, unde între orele 09:00 și 15:00 va fi sistată energia electrică în partea de nord a străzii Vasile Lupu.

Joi, 15 octombrie 2026 - Este ziua cu cele mai extinse intervenții din județ. În municipiul Galați, între orele 08:00 și 16:00, vor fi afectați abonații casnici și firmele de pe străzile Ștefan cel Mare, Dumbrava Roșie, Aprodu Purice, Borzești, Vânători și Arcașilor, precum și spațiul Decovil Mobexpert.

În același timp, între 09:00 și 12:00, comuna Independența va fi oprită complet. De la ora 09:00 la 15:00, echipele DEER vor interveni din nou în Ivești (zona centru) și Matca (strada Lucian Blaga), iar între orele 12:00 și 15:00 alimentarea va fi sistată în comuna Șendreni, de la Primărie până la ieșirea spre Tecuci și zona cimitirului.

Vineri, 16 octombrie 2026 - Între orele 09:00 și 12:00, alimentarea cu energie electrică va fi sistată integral în cartierul Filești din municipiul Galați. De asemenea, între orele 09:00 și 15:00, lucrările vor continua pe strada Vasile Lupu din comuna Matca.

Unde pot suna consumatorii pentru informații suplimentare

Compania Distribuție Energie Electrică România recomandă utilizatorilor să deconecteze aparatele electrocasnice sensibile la fluctuații de tensiune pe durata desfășurării lucrărilor, pentru a evita eventualele defecțiuni la reluarea alimentării.

Consumatorii din județul Galați pot obține informații actualizate în timp real privind stadiul lucrărilor sau pot semnala eventuale probleme prin apelarea dispeceratului regional la numărul 0236 929 sau la linia gratuită Telverde 0800 500 205.