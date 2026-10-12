Pensie anticipată fără penalizări: reducerile speciale de care beneficiază femeile cu copii

Femeile care au ales pensionarea anticipată și au copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, dacă îndeplinesc câteva condiții.

Această măsură vizează femeile care au realizat stagiul complet de cotizare și au crescut copii până la vârsta de 16 ani, inclusiv în cazul adopțiilor, dacă sunt îndeplinite condițiile Legii nr. 360/2023.

De exemplu, pentru două nașteri, scăderea este de un an, iar pentru un singur copil se aplică o reducere de șase luni. Este important de menționat că această reducere se aplică inclusiv femeilor care se află deja în plată cu pensie anticipată, atunci când acestea trec la pensia pentru limită de vârstă.

Reducerea vârstei pensionării pentru mame. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

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Cum funcționează reducerea vârstei de pensionare

Pentru a beneficia de această reducere, femeile trebuie să fi născut și crescut copii în condițiile prevăzute de lege.

De exemplu, o femeie cu vârsta standard de pensionare de 63 de ani, care are doi copii și a îndeplinit stagiul complet de cotizare, se poate pensiona la 62 de ani. În cazul în care are un singur copil, vârsta de pensionare scade la 62 de ani și 6 luni.

Documentele care atestă nașterea și creșterea copiilor sunt esențiale pentru aplicarea acestor reduceri. În cazul copiilor adoptați, este necesar ca perioada de creștere să fie dovedită conform legislației în vigoare.

Ce se întâmplă cu penalizarea pensiei anticipate

Femeile care optează pentru pensia anticipată suferă o diminuare a cuantumului acesteia, calculată în funcție de numărul de luni rămase până la vârsta standard de pensionare și de stagiul de cotizare realizat peste cel minim.

Totuși, această diminuare este temporară. La momentul în care sunt îndeplinite condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, iar penalizarea este eliminată, precizează Adevarul.ro. Cu alte cuvinte, femeile nu rămân cu pensia diminuată odată ce trec la noua formă de pensionare.

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Exemplu practic

Să luăm cazul unei femei care s-a pensionat anticipat cu doi ani înainte de împlinirea vârstei standard de 63 de ani.

Dacă aceasta are doi copii pe care i-a născut și crescut în condițiile legii, vârsta standard de pensionare i se reduce la 62 de ani. În perioada în care a primit pensie anticipată, cuantumul acesteia a fost diminuat conform regulilor în vigoare.