În anul 2022, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au despărțit. Și acum se află în proces de divorț, dar și de stabilire a domiciliului pe care îl vor avea fetițele lor, căci au căzut de comun acord, iar custodia e comună. În tot acest timp, amândoi se laudă cu cariere lor, el – în modă, iar ea – în muzică.

Despre viața personală, Alina Sorescu nu a dat multe detalii, spunea că nu e pregătită pentru o nouă relație și că preferă să se ocupe de fetițele ei. În ceea ce îl privește pe Alexandru Ciucu lucrurile stau altfel.

Conform Cancan, după premiera filmului „Nasty” care a avut loc pe 16 aprilie la Sala Palatului din București, Alexandru Ciucu ar fi mers la aeroport să o ia pe Oana Vlădescu pentru a o duce în locuința lui, unde a stat cu Alina Sorescu.

Oana Vlădescu e vedetă de televiziune, ea a fost coprezentatoare în emisiunea Marinei Almășan la TVR și a mai fost surprinsă în compania designerului în 2013. Oana ar fi divorțată acum și ar avea un copil, mai spune sursa citată, neprecizând cine este tatăl acestuia.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu nu au divorțat încă

La începutul anului 2022, Alina Sorescu a confirmat divorțul de Alexandru Ciucu. Zvonurile despre despărțirea lor circulau de mai multă vreme, însă cei doi au tot negat vreo posibilă separare, care, în final, s-a dovedit a fi adevărată.

Cei doi nu s-au înțeles pentru a divorța amiabil, la notar, și așa au ajuns la proces, care nici până acum nu s-a finalizat. În această primăvară, ei vor merge din nou în instanță. Referitor la procesul de divorț cu Alexandru Ciucu, Alina Sorescu a făcut dezvăluiri în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars.

Ea a explicat că procesul e unul de durată, însă ce e important pentru ea sunt fetițele. E preocupată de bunăstarea lor, dar și de cariera ei. „Ceea ce e acum pentru mine important este ca fetițele să fie bine. Mă concentrez, într-adevăr pe activitatea mea profesională.

În rest, partea personală e în așteptare, situația este tot așa, în primăvară va fi prima înfățișare a apelului la proces. Deja suntem de doi ani. Aceștia sunt termenii”, a declarat Alina Sorescu la Antena Stars.

La proces, Alexandru Ciucu a cerut prima dată ca domiciliul fetițelor să fie la el, însă instanța a refuzat. Ulterior, în urma unui apel, instanța a anunțat că fetițele trebuie să locuiască o săptămână cu mama lor, iar următoarea săptămână alături de tatăl lor.

„Copiii au nevoie de stabilitate, de rutină, de un program”

Alina Sorescu a răbufnit atunci și a luat măsuri pentru ca fetițele să rămână cu domiciliul la ea. După alte măsuri in instanță, cântăreața a câștigat, fetițele locuiesc la ea, iar Alexandru Ciucu petrece două weekenduri pe lună cu Carolina și cu Raisa.

„A durat cam un an și jumătate prima fază a procesului, apoi astă-vară am reușit să suspend acea decizie de program o săptămână cu o săptămână, dar este temporară până când procesul se va finaliza. Dar tatăl fetițelor are program de vizită, însă nu o săptămână cu o săptămână cum s-a dat în primă fază. S-a dovedit că efectele nu au fost unele bune asupra lor.

Copiii au nevoie de stabilitate, de rutină, de un program. Fetele merg la tatăl lor de două ori pe lună, și două zile pe săptămână atunci când nu merg în weekend, vacanțele”, spunea ea. Artista a fost însă contrazisă de Alexandru Ciucu, el susține ca fetițele să petreacă o săptămână la el, alta la mama lor.

