EXCLUSIV Problemele nespuse ale Andreei Antonescu după „Survivor România”. „Eu sunt un om puternic”

Majoritatea concurenților de la „Survivor România” au mers la medic în România, după eliminarea din competiție. Andreea Antonescu a spus exclusiv pentru Libertatea cu ce probleme se confruntă, dar și cum le depășește. „Am fost la control pentru accidentarea la deget, care nu este complet funcțional, aștept să îmi cadă unghia. Am câteva julituri pe care le trec la capitolul diverse și câteva mici probleme cu rinichii. Trebuie să merg la medicul dentist, mă dor dintii și îmi este teamă să nu am o infecție. Dar sunt bine din punct de vedere al sănătății, sunt un om puternic și m-am adaptat surprinzător de ușor în junglă, în ciuda lipsei oricăror condiții cu care suntem toți obișnuiți.”, a spus artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Și ea și ceilalți concurenți, atât din echipa Faimoșilor, cât și din echipa Războinicilor, dorm în condiții grele, pe o podea de lemn, fără perne. Cântăreței nu i-a fost greu cu acele condiții, nici măcar să se spele în mare, cel mai dificil i-a fost fără fiica Sienna. „Cel mai greu mi-a fost să gestionez dorul de Sienna. De fiecare dată când se pronunță cuvântul , începeam să plâng. Traseele nu mi s-au părut dificile, le-am dus la capăt, dar finalurile au fost cele care pe mine m-au terminat, pentru că nu aveam forță, deși se vedea că îmi doream să aduc punct. Nu am fobii legate de diverse vietăți, am reușit să mă acomodez, poate și pentru că toată viața am alergat între concerte și sunt obișnuită să nu dorm întotdeauna în cele mai bune condiții, să mănânc puțin. Cocoșul prăjit și sărat mi-a dat câteva bătăi de cap, pentru că eu nu consum sare din cauza problemei cu rinichii și am făcut o retenție de apă. M-am obișnuit cu dușurile în mare, acolo ne spălăm și rufele, a fost o experiență unică pe care mă bucur că am trăit-o”.

Întrebată dacă ar repeta această experiență, Andreea Antonescu nu a stat pe gânduri și a spus DA. Ar schimba un lucru, s-ar antrena înainte pentru a da un randament mai bun pe trasee.

„Categoric da, dar m-aș pregăți sportiv înainte, pentru a rezista cât mai mult în competiție. „Survivor România” este o experiență pe care o recomand tuturor, indiferent că sunt sau nu împătimiți ai sportului. Te trezește, te aduce la realitate, te face să apreciezi tot ceea ce ai în jurul tău.

Este un concurs în care contează forță și rezistență fizică, dar mai ales psihicul. Este o experiență care te transformă, te face să devii cea mai bună versiune a ta. Eu am învățat despre mine că pot răzbi oriunde, în orice condiții. Am învățat că dacă îmi dai drumul goală oriunde în lumea asta, de la societate civilizată la junglă, voi răzbi.”, ne-a mai dezvăluit vedeta în vârstă de 38 de ani.

Citeşte şi:

De unde sunt diferențele invocate de Voiculescu? Spitalele raportează morții COVID cu „roșu” și DSP-urile îi invalidează pe unii dintre ei, făcându-i „verzi”

REPORTAJ LA LOCUL MORȚII. Cine era bărbatul din Pitești decedat după ce poliţiştii l-au trântit pe jos. „Nu era beat, comandase o cafea! Așa vorbea el”

„E sărbătoare azi. Poate ajungem la ei mâine”. Înregistrările care arată cum sunt lăsați să moară migranții

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro ‘Drama de la Kaufland’. Momentul care a devenit viral: ce a făcut un cuplu chiar în fața unui magazin

Observatornews.ro Fetiță de 5 ani, bătută, înfometată și torturată până la moarte de părinți, în China. Și fratele ei a suferit abuzuri de neimaginat

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei

Știrileprotv.ro Directorul Pfizer a făcut un anunț așteptat de toată lumea

Telekomsport Gigi Becali a trimis 9,3 milioane de euro în conturile unui club din România

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)