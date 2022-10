Andreea Perju este fericită pentru a reușit să își cumpere casa mult visată, dar și pentru că fetele sale și-au dorit să se mute. Actrița a povestit ce sacrificii a făcut pentru a achiziționa o nouă locuință. De asemenea, ea a postat primele imagini din noua casă, care momentan nu este mobilată.

„Viața mea, ca oricare altă viață e un cumul de întâmplări, trăiri, sentimente și dorințe. Pe unele le împărtășesc cu voi, pe altele le țin pentru mine și cei apropiați dar să revenim la dorințe. Mereu am visat să am o casă. O casă a mea unde să mă simt acasă și, probabil, le-am transmis și fetițelor acest vis că dorințele lor au început să se îndrepte spre asta. N-o să mint, de ani de zile tot strâng, și strâng și iar strâng.

Uneori am și clacat, exemplu începerea războiului. O săptămână nu m-am putut ridica din pat. Pe lângă faptul că mă gandeam la cei asupriți, m-a dărâmat când am văzut cum a bubuit iar piața imobiliară. Eram iar departe de vis dar am mers mai inainte că nu aveam încotro. Septembrie a fost ca o shaorma cu de toate, , zile în care spuneam ‘Mulțumesc” și zile când spuneam “O să fie bine”. Și iată că, printr-o minune și o așezare a planetelor, tot în Septembrie mi s-a invit această ocazie pe care nu aveam cum s-o ratez. Nu va fi ușor, dar sunt pregătită pentru ce urmează. De joi, 13.10.2022, am început un nou proiect care se numește acasă”, a scris Andreea Perju pe rețelele de socializare.

Recomandări „Oscarurile” documentarelor din Marea Britanie recomandă „Colectiv” printre filmele ultimei jumătăți de secol

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Andreea Perju a fost la un pas de divorț

Creșterea celor două fetițe și stresul de la muncă i-au afectat căsnicia Andreei Perju, încât a fost la un pas să o piardă.

„Noi, din cauza faptului că, la un moment dat, nu am mai pus deloc atenție pe relație era să o cam pierdem. Lucru care era destul de trist și mi-am dat seama că e momentul să ne recucerim și să facem lucruri pentru celălalt. Să îl surprindem. Nu mai știam să ne surprindem. Totul era despre copii sau erau probleme la serviciu (…) Au tot trecut zilele așa”, a dezvăluit Andreea Preju.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Momentul în care Maradona a fost uluit de un român: „Mister, ce mi-ai făcut? M-ai omorât!”

Playtech.ro ȘOC! Româncele care merg la petrecerea lui Elon Musk din România! Planul ULUITOR al miliardarului

Viva.ro Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că e unul dintre cei mai importanți bărbați din România. Uluitor ce s-a întâmplat după ce a făcut această poză

Observatornews.ro "Cei din mijloc nu puteau respira!". Momentul în care s-a dezlănțuit iadul la Seul. Bilanț dramatic după busculada de Halloween: Peste 150 de morți și aproape 3.000 de dispăruți

Știrileprotv.ro Cine sunt vedetele de pe lista lui Elon Musk care participă la petrecerea de Halloween de la Castelul Bran din România

FANATIK.RO Mihai Voropchievici ştie ce zodii vor triumfa în noiembrie. Atenţionări pentru Fecioare şi Balanţe

Orangesport.ro Iga Swiatek, reacţie dură la adresa Simonei Halep după ce românca a fost prinsă dopată. Ce a declarat

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie 2022. Săgetătorii ar fi bine să acorde mai multă atenție interacțiunilor cu partenerii de orice fel, mai ales cel de cuplu

PUBLICITATE Celulele stem pot trata peste 80 de afecțiuni: de la tumori și boli de inimă, la diabet și paralizie cerebrală