Andreea Tonciu a fost prezentă luni, 31 ianuarie, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a spus tot ce a văzut în jungla din Republica Dominicană și nu se va vedea niciodată la televizor. Fosta concurentă nu a fost de acord cu comportamentul colegelor sale vis-a-vis de bărbații din echipă. Andreea Tonciu a declarat că ea nu ar fi permis nimănui să o atingă într-un anumit fel sau să fie atât de apropiată de alți bărbați, mai ales că acasă o aștepta soțul ei.

„Fetele astea au greșit emisiunea, au venit la jungla iubirii. Eu vreau să demonstrez anumite lucruri. (…) Noi nu ne-am dus la jungla iubirii ca să ne combinăm”, a spus Andreea Tonciu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

În timp ce se îndreptau către Republica Domincană, în avion, Xonia a stat lângă TJ Miles, iar acesta a stat cu mâna pe piciorul artistei pe parcursul drumului, gest care nu i s-a părut normal Andreei Tonciu. Ea a luat telefonul și le-a făcut o poză colegilor ei, iar ieri a arătat-o în emisiunea „La Măruță”.

„Ți se pare normală poza asta? Xonia și TJ Miles erau îmbrățișați. Vreau să punctez altceva. Mi s-a părut foarte funny și am făcut poze. Și băiatul a ținut mâna pe piciorul ei. Nu sunt nebună, Cătălin!”, i-a spus vedeta lui Cătălin Măruță.

Faimoasa susține că apropierile dintre Xonia și TJ Miles au fost mai multe decât evidente, iar la un moment dat artista a început să-i facă masaj concurentului de la „Survivor România”.

„Radu a filmat o scenă ceva mai grăitoare decât fotografia Andreei”

„Xonia se urca pe TJ să îi facă masaj. Eu am văzut, pentru că am fost acolo. Xonia era călare pe TJ. Nu am nimic cu această domnișoară. E o fată singură și chiar ea mi-a recunoscut că îi place de TJ Miles”, a mai spus Andreea Tonciu.

Roxana Ciuhulescu a confirmat spusele Andreei Tonciu. „Are dreptate Andreea ca în multe ce spune. (…) Chiar Radu a filmat o scenă ceva mai grăitoare decât fotografia Andreei. Cumva, TJ Miles era cu mâna între picioarele Xoniei, că na… în somn știi cum e îți mai alunecă mâinile. Pot sa confirm tot ceea ce a zis Andreea, era o apropiere evidentă între Xonia și TJ Miles, să mai spun și că era cu mâinile pe ea? Dacă ar fi continuat împreună în emisiune, probabil ar fi ieșit o relație frumoasă între ei.

Când a plecat Xonia, a apărut Laura, cred că o plăcea TJ pe Laura (n.r. Giurcanu), că e și o femeie foarte frumoasă”, a spus Roxana Ciuhulescu.

