„Mi-am schimbat locul de muncă, după ce am fost cam un an și jumătate la Kanal D. Acum sunt la o firmă dezvoltatoare. S-a încheiat cu televiziunea. În termenii actuali sunt asistent manager la o firmă care se ocupă cu dezvoltare imobiliară”, a declarat pentru Fanatik Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu.

Antonia a explicat și care este motivul pentru care a plecat de la Kanal D. „S-a nimerit pur și simplu jobul acesta printr-o vecină care a plecat din țară! Eu inițial voiam ceva part time pe lângă ce faceam la Kanal, ca să mai fac un ban.

Dar am venit la interviu și am rămas. Am zis să fac schimbarea, că nu mi-a ieșit în cale degeaba. Sunt la program acum ce-i drept, cu toate astea, e mai bine din toate punctele de vedere”, a mai spus Antonia.

În ce relații este cu fostul soț, Andrei Ștefănescu

Chiar dacă au divorțat în urmă cu mult timp, Andrei este în continuare alături de mama băiatului său, petrecând timp cu cel mic și consultându-se în continuare cu Antonia, în ceea ce îl privește.

„La noi mereu a fost la libera înțelegere, stăm cu el fiecare în funcție de timpul pe care îl avem liber și mereu ținem cont de ce vrea Ayan! Doamne ajută, este totul bine! Chiar tot ce ține de Ayan se vorbește până și ce haine, șosete și alte lucruri trebuie luate! Acum cu școala, rechizite și alte lucruri.

Mă ajută foarte mult Andrei, acum de când mi-am schimbat locul de muncă, asta pentru că nu mai am atât de mult timp liber ca înainte. În timpul săptămânii nu reușesc să ajung eu mereu să-l iau de la școală și merge el. Ne susținem! Facem puștiul fericit!”, a mai spus Antonia pentru sursa citată.

