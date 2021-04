Coregraful Bogdan Boantă a participat la „Asia Express” alături de prietena și colega lui Cocuța. Cei doi au luptat pentru marele premiu, au dormit pe unde au găsit cazare, au mâncat ce au apucat, au trăit experiența la cote maxime.

Nu s-au întors în România cu premiul, ci cu o foame de zile mari, căci acolo nu aveau asigurată nicio masă, așa e formatul emisiunii. Coregraful a dezvăluit că a mâncat mult la întoarcere, în special mâncare nesănătoasă. Nici nu a mai dansat mult, nu a mai făcut sport, așa că multe kilograme s-au depus.

Nu a stat cu mâinile în sân și a început transformarea după ce s-a urcat pe cântar. 12 kilograme avea în plus. Pe zece le-a dat jos printr-un regim de viață sănătos. Carmen Brumă a fost cea care l-a ajutat pe Bogdan Boantă.

„Am reușit să slăbesc 10 kg în 8 săptămâni! Ideea este așa: după emisiunea @asiaexpressromania, în primul rând, nu am mai dansat la fel de mult cum o făceam altădată! Apoi, am mâncat numai ce nu trebuia (poate pentru că am făcut foamea în Asia?! ) și, uite-așa, am luat aproape 12 kg în plus. Și pentru că ajunsesem un porcușor isteric, am luat legătura cu Carmen Brumă, care mi-a dat un regim de 8 săptămâni. Am fost puțin îngrijorat de ideea de regim, pentru că mie îmi place să mănânc. Surpriza a fost că în regimul lui Carmen, chiar se mănâncă, dar corect!!! Și lucruri sănătoase!!!!

Și chiar nu mi-a fost deloc greu și nu am simțit niciodată foamea! Astăzi, sunt în ultima zi de regim din cele 8 săptămâni și sunt foarte mândru că am reușit să slăbesc 10 kg!!! Acum sunt doar isteric, nu și porcușor!”, a scris coregraful pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Acesta a postat în mediul online și mai multe imagini cu transformarea. Fanii lui au reacționat, l-au felicitat pentru felul în care arată acum. „Felicitări! (…) Felicitări pentru reușită și determinare”.

Carmen Brumă a spus: „Felicitări, Bogdan! Mulțumesc pentru încredere!”.

