Într-un interviu pentru Playtech, Brigitte Pastramă a mărturisit că principalul motiv pentru care se mută în Dubai este fiica ei. Ea își dorește o viață frumoasă pentru Sara și vrea să o țină departe de anturajul nepotrivit în care a intrat.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a avut parte de situații tensionate cu fiul ei, pe care l-a scăpat de sub control la moment dat, iar acum regretă. Brigitte Pastramă nu vrea să facă aceeași greșeală și în cazul fiicei sale.

„Am ales să fac acest pas, de a trăi într-o altă ţară şi într-un alt mediu, dintr-un singur motiv. E legat de salvarea fiicei mele de anturajul acesta din România, care mie nu-mi place deloc. Influenţa modei occidentale e din ce în ce mai mare şi nu vreau ca fiica mea să se afunde într-o poveste din care mai apoi să nu mai poată ieşi. Îmi ajunge că l-am pierdut definitiv pe fiul meu mai mare. Nu vreau să repet povestea şi cu Sara!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Recomandări Informațiile care se bat cap în cap în declarațiile de avere ale directorului SIE, Gabriel Vlase, și ale soției. Lipsesc mulți bani și o locuință

„Atunci când am fost măritată cu Ilie Năstase nu am ştiut să fiu atentă la ceea ce se întâmpla cu Robert”

Soția lui Florin Pastramă susține că Robert, fiul ei cel mare, și-a schimbat comportamentul când ea era căsătorită cu Ilie Năstase. Mai mult, Brigitte recunoaște că nu s-a dedicat în totalitate copilului ei, astfel că acesta a ajuns să aibă un anturaj care l-a influențat în mod negativ.

„Atunci când am fost măritată cu Ilie Năstase nu am ştiut să fiu atentă la ceea ce se întâmpla cu Robert. Or, el a devenit băiatul lui Ilie Năstase. Vitreg, dar băiatul lui! Şi a existat o influenţă asupra lui foarte mare. Ştiţi foarte bine şi scandalurile dintre noi, aşa că nu are sens să revin asupra lor. Ceea ce ştiu acum e că nu trebuie să repet în cazul Sarei greşeala pe care am făcut-o cu Robert”, a adăugat ea.

„Sara a intrat deja într-un anume mod de a trăi”

Vedeta, care deja locuiește de câteva luni în Dubai, mărturisește că fiica ei a intrat într-un anturaj dubios și comportamentul ei a început deja să se schimbe. Brigitte Pastramă consideră că Sara va avea parte de altă educație în Emiratele Arabe Unite și astfel va scăpa de influențele negative ale prietenilor.

Recomandări Negoiță vrea să facă mall din hala Laminor. Înainte a promis spital, parc acvatic și „hub social”. Familia sa va ridica două blocuri lângă

„Sara a intrat deja într-un anume mod de a trăi. Unghii lungi, gene false, tot felul de prieteni care de fapt numai prieteni nu-ţi sunt. Iar de pe telefon cu greu o mai scot. Iar Dubaiul mi se pare varianta ideală pentru o schimbare. Pe de o parte, fiindcă aici îţi este permis să te îmbraci ca un occidental, dar fără a epata. Nu droguri, nu consum de alcool, nu unghii lungi, nu gene fistichii. Îmi aminteşte un pic de atmosfera din anii mei de liceu, petrecuţi la Timişoara, când riscai o pedeapsă zdravană doar dacă îndrăzneai să vii la şcoală cu ciorapi de culoarea piciorului, ca să nu mai vorbesc de alte lucruri!”.

Deși îi e greu să se mute din România, Brigitte spune că face această schimbare pentru fiica ei. „La vârsta mea nu-ți mai vine să faci asemenea schimbări radicale în propria-ţi viaţă. Să vinzi unele afaceri, să te muţi în altă ţară, să-ţi cumperi o casă nouă şi apoi să aştepţi luni întregi o viză de investitor şi decizia finală prin care în sfârşit să-ţi poţi amenaja propria casă după gustul inimii!”, mai spune cea care a trecut prin cel puţin patru căsnicii.

GSP.RO "Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală". Cu ce se ocupă acum Adriana, românca a ajuns celebră în toată lumea

Playtech.ro Recunoști fetița din imagine? Acum a ajuns una dintre marile vedete din România

Viva.ro La 7 ani, fiul Danei Nălbaru învață deja pentru Bacalaureat și facultate: 'Kadri nu a fost niciodată la școală. Nu are nevoie de școală'

TVMANIA.RO Ce religie au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Care a fost momentul dur care a marcat-o pe fosta solistă Hi-Q

Observatornews.ro Cum putea fi evitat înfiorătorul accident din Leţcani, în care un copil de 3 ani a murit în faţa tatălui şi fratelui său mai mare. Bărbatul s-a prăbuşit de durere

Știrileprotv.ro Evacuare cu scandal în București

FANATIK.RO De ce să pui bile din folie de aluminiu în mașina de spălat. Un truc util și simplu

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro 'Nu este o competiție sportivă, este un circ'. Scandal după eliminarea lui Alin Chirilă de la Survivor 2023