Câți bani au primit Eduard Hordilă și Radu Isac după două săptămâni la Asia Express. Echipa a părăsit competiția

Eduard Hordilă și Radu Isac și-au încheiat aventura la „Asia Express” în episodul 8 al sezonului 9. Cei doi au ajuns pe ultimul loc la finalul cursei, iar criptexul deschis de Irina Fodor a indicat steagul roșu.

Aventura lui Eduard Hordilă și Radu Isac la „Asia Express” s-a încheiat după două săptămâni de competiție. Cei doi au ajuns pe ultimul loc la finalul cursei, iar momentul decisiv a venit atunci când Irina Fodor a deschis criptexul și a găsit steagul roșu.

Eliminarea lor a pus capăt participării în sezonul 9, după mai multe zile în care concurenții au fost nevoiți să facă față probelor, deplasărilor și condițiilor dificile de pe traseu. „O să ne fie dor de voi”, le-a transmis Mirela Vaida în momentul anunțului.

Cine este Eduard Hordilă

Eduard Hordilă este originar din Vaslui și provine dintr-o familie cunoscută în mediul de afaceri local. Tatăl său, Petrică Hordilă, a construit, alături de fratele său, Paul, un portofoliu de proprietăți în oraș.

Potrivit informațiilor din presa locală, familia Hordilă a achiziționat Magazinul Central din centrul Vasluiului, care a fost ulterior redenumit HP Central. Aceleași surse au relatat despre mai multe proprietăți istorice asociate familiei.

Înainte de participarea la „Asia Express”, Eduard Hordilă a avut și o perioadă în care a practicat fotbalul. A evoluat pentru Rapid Brodoc, Haiducii Vaslui și CSM Vaslui, iar numele său apare în competițiile organizate la nivel județean de Asociația Județeană de Fotbal Vaslui.

Tatăl său a fost, potrivit informațiilor prezentate despre participarea lui Eduard la emisiune, printre primele persoane care au aflat că acesta urma să plece în aventura „Asia Express” și l-a susținut în decizia de a participa.

Radu Isac, comediantul stabilit în Anglia

Radu Isac este originar tot din Vaslui și locuiește de mai mulți ani în Anglia. Și-a construit acolo o carieră în stand-up comedy și a avut apariții pe posturi precum BBC, Channel 4 și Comedy Central.

În România, Radu Isac este cunoscut și pentru participarea la „iUmor”. Stilul său de stand-up se bazează în special pe observații și ironie, iar participarea la „Asia Express” i-a oferit ocazia de a apărea într-un context diferit de spectacolele de comedie.

Alături de Eduard Hordilă, acesta a fost nevoit să se adapteze rapid probelor și condițiilor de pe traseu, unde rezistența fizică și capacitatea de a găsi soluții pe moment au avut un rol important.

Câți bani ar fi primit cei doi

Odată cu eliminarea, se încheie și parcursul celor doi concurenți în competiție. Potrivit informațiilor prezentate, Antena 1 le-ar fi oferit concurenților câte 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în „Asia Express”.