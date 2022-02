Vedeta e cunoscută publicului larg, e cântăreață și de-a lungul anilor a apărut în mai multe emisiuni de televiziune. De partea cealaltă e Hagima Călin, nu așa de cunoscut în showbiz. Acesta are 42 de ani, este mai mare cu 11 ani decât Roxana Nemeș și este antreprenor.

Roxana Nemeș a dezvăluit în ce domeniu soțul ei deține o afacere. „Călin are un business în domeniul cinematografiei”, a spus ea pentru OK!.

De când s-a aflat că vedeta se iubește cu Călin Hagima, o mulțime de zvonuri au apărut referitoare la el. S-a scris chiar că ar fi foarte bogat, multimilionar și că Roxana ar fi fost cucerită de banii lui, nu de el, ca bărbat. Ea dezminte totul și îl laudă pe soțul ei. „Munceşte foarte mult şi o face de când era copil. Este foarte ambiţios şi serios în munca lui. Şi este normal să evoluezi. Eu am învăţat foarte multe lucruri de la el. Evoluţia mea i-o datorez şi lui. Noi pe lângă faptul că ne iubim suntem şi foarte buni prieteni şi facem şi o echipă foarte bună. Mereu mi-am dorit un bărbat pe care să mă pot baza şi cu care să pot face o echipă, chiar dacă suntem în domenii diferite.

În plus, îmi place că-i mai matur decât mine. Sunt 11 ani între noi, nu extrem de mulţi. Şi între bunicul meu şi bunica au fost nişte ani diferenţă şi s-au iubit până-n ultima clipă. Îmi plac oamenii maturi cu care am ce vorbi. E un om care mă face să zâmbesc când sunt supărată, mă face să râd, are simţul umorului. Lucrurile astea contează foarte mult”, a povestit vedeta.

„N-are avionul lui privat! Încă (râde). Dar ne-ajutăm amândoi să evoluăm. Ştii cum este: şi partenerul te ajută în evoluţie, ori te ridică, ori te coboară. Iar noi facem echipă bună, chiar prin susţinerea mentală reciprocă. E un bărbat foarte mişto şi nu l-aş schimba cu nimeni. La început mă deranjau aluziile astea, la începutul carierei mele. Acum, e vorba doar ca tu să fii mulţumit cu alegerile tale”, a mai adăugat ea.

„Nu mai am răbdare, vreau să fiu mamă tânără, să fiu prietenă cu copilul meu ”

Întrebată cum e relația lor după căsătorie, Roxana Nemeș a explicat că nimic nu s-a schimbat de când au semnat actele. Sunt la fel de uniți. „Suntem la fel ca înainte, noi avem o relaţie de şase ani. Poate că există mai multă încredere. Noi ne-am căsătorit din dragoste, ăsta era următorul pas firesc. Aşa am simţit, s-o facem şi pe-asta, să ne căsătorim. Mi-a plăcut că această cununie civilă a ieşit exact cum mi-am dorit eu, un eveniment intim. (…) Ne-am dorit foarte mult şi o slujbă de logodnă: ne-a cununat un preot, dar a fost strict o slujbă de logodnă. Dar îmi doresc şi o nuntă în biserică. Nu ne grăbim, o s-o facem când o să simţim”, a spus vedeta care își dorește să devină mamă cât mai curând.

„Noi muncim de mult timp în sensul ăsta. Nu mai am răbdare, vreau să fiu mamă tânără, să fiu prietenă cu copilul meu. E momentul perfect pentru asta. Ne dorim foarte mult să devenim părinţi”, a mai declarat ea pentru OK! Magazine.

