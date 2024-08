Mihaela Bilic a vorbit despre alimentul popular care te ajută să trăiești sănătos, dar și mai mult. Sushi este benefic pentru organism datorită ingredientelor din care este preparat. „Toată lumea este de acord, mâncarea japoneză e sănătoasă.

Dar ce înseamnă mâncare japoneză? Primul preparat care ne vine în minte este Sushi. Ingredientele sunt foarte simple – orez fiert modelat sub forma unor grămăjoare mici, peste care se pune o bucățică de pește crud, creveți sau alte fructe de mare. Nicio urmă de carbohidrați.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ce învățăm de la japonezi? Că e sănătos să mănânci peștele nepreparat termic. Pentru siguranța alimentară se folosește sos de soia, ridiche murată și wasabi (pastă de hrean) care împiedică multiplicarea bacteriană, dar au și rolul de a “marina” proteinele din pește datorită sării și acidității.

Orezul are în primul rând rol hrănitor- conține amidon cu absorția lentă, deci satură și ține de foame. Apoi, pentru că este consumat rece, are și rol prebiotic. Un alt avantaj este că orezul nu are gluten iar grăsimea este aproape inexistentă în orice preparat tip Sushi (…)”, este o parte din mesajul transmis de Mihaela Bilic pe Facebook.

Urmărește-ne pe Google News