În luna august a anului trecut, Alexandra Stan a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță. Prezentatorul i-a pus mai multe întrebări cântăreței, chiar și despre o posibilă sarcină. Artista a fost deranjată că acesta a deschis acest subiect, ea susține că managementul ei le adusese la cunoștință producătorilor să nu discute acest aspect.

Acum, Alexandra Stan nu mai e supărată pe Cătălin Măruță. La mai mult de jumătate de an de când a avut loc discuția, cântăreața a apărut la Pro FM și a vorbit despre relația cu prezentatorul. A dat de înțeles că sunt ok acum. „Eu n-am nimic cu Măruță. Din contră. Eu înțeleg că a fost o lipsă de comunicare acolo, nici el n-a primit informațiile de la producătorii emisiunii. Eu nu cred că el e rău intenționat și a vrut să-mi facă rău cu tot dinadinsul. Așa e emisiunea, așa e formatul lui.

Dar atunci, în momentul acela, nu mă simțeam bine, aveam probleme de sănătate, treceam printr-o perioadă foarte nasoală și mi-a picat foarte aiurea tot ce s-a întâmplat și am reacționat. Măruță știe foarte bine că țin la el și la Andra, ne știm de atâția ani în industria asta. Nu pot să-i port eu vreodată pică, el a fost singurul om care a venit la Constanța la spital să mă vadă când m-a bătut Marcel. Doar că trebuie să facem lucrurile în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea, e chestie de diplomație Eu atunci treceam prin Iad.

Măruță a fost singurul om din presă care a trecut pe la mine, restul doar au făcut live-uri prin telefon. El chiar a stat, 2-3 zile prin Constanța. Chiar mi-a oferit ajutorul, dacă voiam să lucrez cu niște producători, că eu nu știam pe nimeni în București. Faptul că s-a întâmplat cearta cu el și a fost lipsa asta de comunicare m-a afectat și din cauza asta. Că nu mă așteptam la el să-mi facă asta. La el a fost problemă cu producția, el nu poate să știe tot ce scrie pe burtieră și nu poate să controleze totul în timp real”, a spus Alexandra Stan în podcastul #searadupa7 cu Gabriel Fereșteanu, la Pro FM.

Declarațiile Alexandrei Stan după ce a fost în emisiunea lui Cătălin Măruță

„Am avut o întâmplare în emisiunea lui Cătălin Măruță și m-a deranjat, a făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste decizia luată de managementul meu. A scris niște lucruri foarte urâte, el scria că nu îmi mai acopăr burta că sunt însărcinată, nu o să mai merg la el în emisiune niciodată, nici pentru toți banii din lumea asta!”, a spus vedeta în podcastul lui Damian Drăghici de pe YouTube, după ce a fost la PRO TV.

Cum s-a apărat Cătălin Măruță

Pe pagina lui de Instagram, Cătălin Măruță și-a spus părerea despre conflictul cu Alexandra Stan. „Am dorit să lămuresc astăzi, în cadrul emisiunii, o situație care devenise ingrată. Și, potrivit reacțiilor ulterioare, bine am făcut. Este vorba despre atacul fără sens al Alexandrei Stan la adresa mea și a colegilor mei.

Inițial, doream să-i răspund săptămâna trecută, atunci când a fost difuzat episodul din podcastul lui Damian Drăghici, în care Alexandra Stan susținea că i-am pus întrebări nepotrivite, legate de o eventuală sarcină, sugerând că aveam cunoștință că suferă de o afecțiune care nu-i permite să rămână însărcinată. Ei bine, nu știam de problema ei medicală, nici eu, nici vreun coleg din redacția «La Măruță».

Nu am răspuns atunci pentru a preveni posibile interpretări cum că aș vrea să promovez sezonul care urma să înceapă. Am răspuns astăzi spontan și cât se poate de sincer, prezentând imagini din care – sper să fie limpede pentru toată lumea – să reiasă cum au stat lucrurile de fapt. Adevărul trebuia spus! Și eu am familie, am prieteni, nu-s doar acel Măruță care apare la televizor și vă face să zâmbiți sau care vă supără câteodată. Sunt și eu un om care nu suportă să fie atacat pe nedrept”, a mărturisit prezentatorul de la PRO TV.

