„Chefi la cuțite” 2023. Triplă eliminare în show-ul culinar de la Antena 1. Cine sunt concurenții care au părăsit competiția

UPDATE 17 octombrie: În ediția 27 din sezonul 12 „Chefi la cuțite” difuzată pe 16 octombrie 2023, trei concurenți au părăsit competiția înainte de semifinală. Mihaela Bărbosu, Cosmin Berki și Horia Manea au fost eliminați din show-ul culinar.

Ultimul battle a fost câștigat de chef Cătălin Scărlătescu, motiv pentru care juratul a intrat în etapa următoare a emisiunii cu trei concurenți: Alex Mihoc (cuțitul de aur), Alexandru Bunea și Raluca Hulubei.

UPDATE 16 octombrie: Cel care a obținut cel mai mic punctaj în ediția de duminică, 15 octombrie, a fost Dan Dumitru Ursit (Ursu). Cu doar 5 puncte, concurentul din echipa magenta a părăsit „Chefi la cuțite” sezonul 12.

UPDATE 12 octombrie: Nadd Hu și Mariposa au părăsit miercuri seară competiţia culinară, cu doar două ediţii înainte de semifinala sezonului doisprezece.

UPDATE 9 octombrie: După ce Alex Bunea a fost salvat de la eliminarea de la „Chefi la cuțite”, de Florin Dumitrescu, emisiunea continuă cu o nouă ediție, proba 8, care e difuzată în această seară la Antena 1.

Fiecare Chef va vrea să optimizeze potenţialul echipei şi, cum altfel, decât punând super presiune pe echipe. Cerinţele vor fi exacte şi răspicat afirmate, comenzile vor fi multe, iar execuţiile alambicate. Mai ales că ingredientele vor fi cum nu se poate mai … extravagante.

UPDATE 5 octombrie: Răzvan Mincă a fost eliminat în ediția de miercuri seara, 4 octombrie, din sezonul 12 Chefi la cuțite, după ce a primit cel mai mic punctaj pentru farfuria lui. Concurentul făcea parte din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu.

„Nu poți să faci prostia aia în farfurie!”, a zis Scărlătescu la Antena 1. „E o farfurie…Eșec culinar”, a fost de părere Florin Dumitrescu.„Aia era farfurie să treci?! Ție ți-a plăcut? Puteai să faci orice altceva, dar nu așa!”, a mai adăugat chef Cătălin.

„Este un moment foarte greu pentru mine, pentru că nu-mi doream să plec acasă. Îmi doream să rămân cât mai mult timp posibil. Am lacrimi în ochi pentru că știu că pot mai mult, dar mi-am ales preparatul greșit. E o greșeală a mea. Când m-am întors în bucătărie am avut lacrimi, am legat o prietenie”, a zis concurentul supărat.

UPDATE 4 octombrie: După ce Fabian Soare a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”, Cătălin Scărlătescu a fost foarte revoltat pe echipa lui. Le-a ținut acestora un discurs dur.

„Pleacă un om, iar voi știți să gătiți doar la proba individuală. Nu așa se face, dragii mei! Se pune osul la muncă! Era o echipă frumoasă când v-am ales. O zi ciudată, am avut un discurs trist”, a fost o parte din discursul pe care l-a ținut juratul echipei sale, după eliminarea lui Fabian Soare.

UPDATE 3 octombrie: Monica Iliescu a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 12, în ediția de luni, 2 octombrie, după ce a primit cel mai mic punctaj. Concurenta făcea parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu a fost supărat că a pierdut un concurent, însă a lăudat-o pe Monica Iliescu pentru faptul că are un suflet bun. „E un om cald, un om extraordinar, un om care a gătit, care a fost pentru echipă și cu echipa”, a zis juratul la final.

UPDATE 28 septembrie: În ediția de miercuri seara, 27 septembrie, alegerea preparatului s-a dovedit din nou inspirată pentru Chef Dumitrescu, cel care şi-a adjudecat şi cel de-al doilea battle al sezonului, în vreme ce duelul i-a supus la mare tensiune pe concurenţii celorlalţi doi chefi. La finalul serii, încă un concurent din echipa Soarelului Răsare, condusă de Chef Bontea, a plecat acasă – Mirela Chiroabă.

UPDATE 27 septembrie: Ioan Frățilă, cunoscut drept nea Ion, e primul concurent eliminat de la „Chefi la cuțite”, sezonul 12. „Vai de mine (…) Am crezut eu… Ia uite ce am putut eu să fac. Nu, eu nu m-am gândit la așa ceva, că plec eu primul.

Am zis că poate mâine, poimâine, am zis că poate ajung până în semifinală. Pentru mine s-a terminat «Chefi la cuțite». I-am dezamăgit, așa cred eu, că i-am dezamăgit”, a spus Ioan Frățilă, după ce a aflat că a părăsit competiția.

UPDATE 24 septembrie: În această seară, preselecțiile ajung la final, iar bootcamp-ul debutează în forță, cu o probă pe cât de simplă, pe atât de complicată. „Pregătiţi-vă pentru un bootcamp cum nu s-a mai pomenit!”, le va spune Irina Fodor, gazda show-ului culinar, celor aproximativ 120 de concurenţi care au ajuns până în această etapă.

„De azi dimineaţă simt nişte emoţii cum n-am mai trăit niciodată!” şi „Panică!” au fost au fost doar câteva dintre reacțiile lor la auzul provocării primite. Chefii au planuri mari – fiecare dintre cei trei este hotărât să identifice concurenții cei mai potriviți pentru echipa sa ideală.

„Am toate motivele să nu îi las pe colegii mei să câştige! Până acum, n-a existat sezon în care să nu am finalist şi am câştigat 6 din 11. Sper ca şi în sezonul 12 să fiu la fel de inspirat. Şi nu doar că vreau să câştig! Vreau să rup! Să îmi fac o echipă aşa, pe stilul meu!”, a dezvăluit chef Sorin Bontea la Antena 1. Chef Cătălin Scărlătescu nu s-a lăsat mai prejos: „O să câştig detaşat şi relaxat! Din 120 de concurenţi, trebuie să aleg doar 6. De şase sclipiri am nevoie!”.

UPDATE 21 septembrie: Preselecțiile sezonului 12 „Chefi la cuțite” se apropie cu pași mari de final. Jurații sunt la un pas de bootcamp, astfel că aseară, degustările s-au desfășurat la foc continuu, într-o ediție a show-ului culinar.

Primul concurent care a pășit aseară în platoul preselecțiilor i-a impresionat pe jurați cu ambiția și dedicarea sa pentru meseria de bucătar la doar 17 ani. Valentin Gherguț din Ciolpani a obținut 3 cuțite cu preparatul său. Tot aseară, a participat la preselecții și Daniel Van Der Veken, concurentul de 70 de ani, cu o experiență de 55 de ani în bucătărie, care a lucrat cu Paul Bocuse, cunoscut ca „tatăl artei culinare din Franța”. Venerabilul Chef i-a impresionat pe jurați cu farfuria creată de el, dar și cu povestea sa de viață. Una dintre surprizele preselecțiilor de ieri seară a fost și participarea Ralucăi Dragomir, soția lui Florin Dragomir, cel care a primit cuțitul de aur din partea lui chef Florin Dumitrescu în sezonul 10.

UPDATE 20 septembrie: Chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea au apelat la toate strategiile pentru a pune mâna pe ultima amuletă din sezonul 12 Chefi la cuțite din ediția 12 de pe 19 septembrie 2023.

Chefii au fost puși să facă un preparat din care să nu lipsească ciocolata. Chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu au rămas cu gurile căscate la aflarea veștii, în timp ce chef Florin Dumitrescu părea extrem de entuziasmat.

Fotomodelul internațional a dezvăluit că preparatul cu fructul pasiunii și ciocolată i-a plăcut cel mai mult. Așadar, chef Cătălin Scărlătescu a reușit să intre în posesia seifului care are și o bombă cu amulete. „Norocul lui că a pus fructe! Era bună și asta, dar nu a fost să fie!”, a susținut chef Sorin Bontea.

UPDATE 19 septembrie: În această seară, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu nu vor mai vedea cel de-al patrulea banc de lucru ocupat în ringul amuletei.

Lupta se dă doar între cei trei maeștri ai bucătăriei pentru că… este cea din urmă înfruntare înainte de bootcampul sezonului 12: se joacă seiful! Potrivit noii reguli introduse sezonul trecut, toate premiile câștigate de Chefii invitați în luptele pentru amulete sunt depuse într-un seif care devine miza unei bătălii aparte. În acest sezon, seiful conține bomba cu mai multe amulete câștigată de Chef Ștefan Popescu. Pentru o asemenea probă, degustarea va fi și ea una specială, fiind vorba despre o vedetă invitată pentru prima dată la Chefi la cuțite: fotomodelul internațional Alice Peneacă.

UPDATE 18 septembrie: În această seară, lupta pentru amuletă le aduce Chefilor surpriza sezonului 12: încă o bombă! Este pentru prima dată în istoria show-ului culinar când sunt trei bombe cu mai multe amulete puse în joc în același sezon, ceea ce anunță o etapă crâncenă a battle-urilor între echipe. Cel de-al patrulea competitor invitat este Raluca Todea, finalistă a sezonului 10.

”Sunt foarte bucuroasă că sunt aici. Mă simt măgulită să gătesc alături de Chefi, să fiu într-o competiție cu ei. Mi-e un pic frică de ei, pentru că știu că au mult mai multă experiență decât mine, dar chiar voi lupta până la capăt”, a declarat Raluca.

Întrecerea va fi jurizată de prezentatorul Observator 12, Valentin Butnaru. ”N-am mâncat înainte de a veni la degustare, pentru a mă bucura din plin de experiență. Eu nu prea mănânc mult în general, deși știu că nu se vede. Oricum nu prea pot mânca mult, de-asta îmi și place ideea de a fi degustător”, a dezvăluit cu umor Valentin. Care va fi alegerea sa pentru un premiu atât de râvnit telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1.

UPDATE 17 septembrie: În această seară, de la ora 20:00, cea de-a zecea ediție „Chefi la cuțite” din sezonul 12 aduce o luptă pentru amuletă cu o probă specială, inspirată de dieta degustătoarei: Andreea Raicu jurizează întrecerea Chefilor. Iar în ringul audițiilor pășesc invitați de seamă și concurenți cu povești impresionante.

Așadar, jurații își vor da toată silința pentru a crea acea farfurie pe gustul Andreei Raicu, vedeta invitată la degustare în această seară. „Cred că v-a fost foarte greu să gătiți pentru mine, fiindcă v-ați gândit că Raicu nu mănâncă nimic. Dar nu este deloc așa! Ador să mănânc și să experimentez tot felul de combinații culinare”, a declarat Andreea Raicu.

UPDATE 12 septembrie: Ieri seară, Chefii au dat un recital creativ în bucătăria Chefi la cuțite, reușind să transforme presiunea unei provocări extrem de dificile într-o sesiune de gătit care le-a dovedit excelența în arta culinară. La finalul întrecerii, victoria i-a revenit lui Florin Dumitrescu, ediția show-ului culinar impunându-se ca lider de audiență.

UPDATE 7 septembrie: Ediția de aseară Chefi la cuțite s-a impus ca lider de audiență pe targeturile comercial și urban, lupta pentru amuletă aducându-i prima victorie din acest sezon lui Chef Florin Dumitrescu. Seara s-a încheiat cu o vizită cu totul specială: Jyoti Amge, cea mai mică femeie din lume, s-a întâlnit cu jurații, care au avut o mulțime de curiozități despre povestea ei de viață.

UPDATE 3 septembrie: Festinul Chefi la cuțite din această toamnă a început la Antena 1 cu o ediție care s-a impus aseară ca lider de audiență pe toate targeturile. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au revenit cu forțe proaspete în platoul show-ului culinar, gata pentru jurizările pe nevăzute, dar și pentru bătălia primei amulete. Irina Fodor a inaugurat sezonul 12 cu o amuletă aruncată în premieră în joc, iar cea dintâi victorie i-a revenit lui Chef Sorin Bontea. Diseară, Chefii vor avea parte de momente speciale la audițiile pe nevăzute, iar Dani Oțil va juriza una dintre cele mai periculoase amulete.

Din 2 septembrie, așii artei culinare din România, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, lansează invitația toamnei la Antena 1: „Hai la masa, România!”, la festinul sezonului 12 Chefi la cuțite, căruia nu-i lipsesc ingredientele surpriză ce vor spori savoarea mult așteptatului show gastronomic.

Când începe „Chefi la cuțite” 2023, sezonul 12, la Antena 1

Cei trei maeștri ai gastronomiei și-au ascuțit cuțitele, și-au pregătit cloșurile și lansează invitația acestei toamne, din 2 septembrie, la Antena 1: „Hai la masă, România!”, la un nou sezon Chefi la cuțite cu concurenți surprinzători, invitați neașteptați și bucate alese… în cele mai generoase porții.

Cine prezintă „Chefi la cuțite”, sezonul 12

După ce Gina Pistol a decis să facă o pauză de la televiziune, Irina Fodor este cea care a înlocuit-o și în show-ul culinar de la Antena 1. Soția lui Răzvan Fodor a mai prezentat „Chefi la cuțite”, atunci când Gina se afla în concediu de maternitate.

Cine sunt jurații de la „Chefi la cuțite” 2023

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu vin să dea gust televiziunii cu o competiție gastronomică și mai condimentată, în sezonul 12 Chefi la cuțite. Se anunță, așadar, o toamnă fierbinte, cu o întrecere memorabilă, din care nu lipsesc elementele surpriză și în care fiecare dintre cei trei Chefi intră cu o miză grea.

Una dintre noutățile sezonului 12 Chefi la cuțite este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe.

Când va fi difuzat „Chefi la cuțite”, sezonul 12, la Antena 1

Show-ul culinar prezentat de Irina Fodor are o premieră maraton cu 5 ediții consecutive: sâmbătă și duminică, 2 și 3 septembrie, de la ora 20.00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20.30, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale. Cu excepţia edițiilor ce urmează imediat premierei maraton, programate sâmbătă și duminică, 9 și 10 septembrie, de la 20.00, și luni și miercuri, 11 și 13 septembrie, de la 20.30, în următoarele săptămâni show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, luni, marți și miercuri.

Care e marele premiu „Chefi la cuțite” 2023

Antena 1 pune la bătaie un premiu generos, de 30.000 de euro, pentru cel care va reuși să câștige titlul de cel mai bun bucătar, în emisiunea „Chefi la cuțite”.

Cine sunt câștigătorii „Chefi la cutițe” din anii trecuți

Cu șase victorii înregistrate până acum, Chef Bontea este hotărât să-și păstreze supremația obținută de-a lungul celor 11 sezoane ale emisiunii. Cu trei trofee adjudecate până în prezent, Chef Scărlătescu este gata pentru o bătălie mai aprigă ca niciodată în bucătăria Chefi la cuțite. De partea cealaltă, Chef Dumitrescu are doar două victorii în palmares, chiar dacă, de-a lungul celor 11 sezoane, s-a bucurat de succes în battle-uri.

Sezonul Chef Concurent 1 Sorin Bontea Cristi Șerb 2 Florin Dumitrescu Cristian Voicu 3 Cătălin Scărlătescu Gianny Bănuță 4 Sorin Bontea Andrei Cristian Olteanu 5 Florin Dumitrescu Bogdan Vandici 6 Sorin Bontea Mihai Munteanu 7 Cătălin Scărlătescu Alexandru Comerzan 8 Sorin Bontea Ionuț Georgel Belei 9 Cătălin Scărlătescu Narcisa Birjaru 10 Sorin Bontea Florica Boboi 11 Sorin Bontea Nina Hariton

Vezi şi Nina Hariton a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 11!

Urmărește cel mai nou VIDEO

