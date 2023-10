Tânără din București a reușit să întoarcă toate scaunele după ce a interpretat melodia „Trustfall”. „Bine ai venit la Vocea României! Ai întors 4 scaune și trebuie să fii foarte mândră de asta. Mie mi se pare în schimb că nu ai dat tot și mă bucur cumva că nu ai dat tot pentru că o să poți să ne surprinzi în etapele următoare. Ești foarte stabilă pe note și ai un timbru foarte cald. Eu mi-aș dori foarte mult să lucrez cu tine”, a spus Irina Rimes la Pro TV.

„Beti, eu cred că în fața noastră e acum un artist. Cred că ești artist deja, eram cu spatele și mi-am dat seama că nu poți să minți cu chestia asta. Îi spuneam lui Horia: «Da mă, da are inimă, se aude că are inimă. Cântă cu patos». S-a transmis totul atunci când eram cu spatele. Ne-am întors și am avut parte și de o surpriză plăcută. Pentru că te prezinți și ca un artist. Arăți foarte bine, îți stă bine pe scenă și sigur că ne-ar plăcea să lucrăm cu tine foarte tare. A fost un moment superb!”, a spus și Theo Rose.

„O voce ca a ta are șanse la titlul de Vocea României. Dacă e ghidată așa cum trebuie. Ai drive-ul necesar să devii mare! Cred că ești o voce care poate să câștige Vocea României. Și mi-aș dori ca anul ăsta să am o șansă reală!”, a spus Smiley.

Beti a ales să meargă în echipa Irinei Rimes, care a avut un mesaj clar la Camera Învingătorului: „Mi-ar plăcea să-mi dai trofeul Vocea României ca antrenor!”.