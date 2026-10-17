Cine este Mina Blue, concurenta care a întors toate scaunele la Vocea României. Ce antrenor a ales

Mina Blue a impresionat jurații de la Vocea României cu melodia „Smells Like Teen Spirit” și a întors toate scaunele. Află ce antrenor a ales să o ghideze în competiție.

Momente de intensitate maximă pe scena de la Vocea României în ediția din 16 octombrie. Mina Blue a captat atenția cu o interpretare de excepție a piesei „Smells Like Teen Spirit” de la Nirvana.

Mina Blue continuă Vocea României alături de Irina Rimes

Prestația sa impecabilă a determinat toți cei patru antrenori să se întoarcă, declanșând o luptă strânsă pentru a o atrage în echipele lor.

„Nu știu pe ce îți bazezi alegerea în seara asta, eu pot să-ți spun doar că îmi place foarte tare cum ai cântat. Eu îmi doresc să te cunosc mai bine, să-mi dau seama ce poate face vocea ta și, de ce nu, să colaborăm pe muzica ta”, i-a transmis Smiley.

La rândul său, Tudor Chirilă a punctat latura complexă a stilului său: „Mie mi-a plăcut foarte mult povestea ta și disponibilitatea ta neobosită de a te promova și de a face totul pentru muzica ta. Mi se pare că optimismul tău e molipsitor, eu am auzit un RNB și rock, e o variantă care ar merita replicată în continuare”.

La finalul momentului, decizia Minei Blue a fost una fermă: a ales să continue concursul alături de Irina Rimes.

Cine este Mina Blue, concurenta care a întors toate scaunele la Vocea României

Mina Blue s-a născut într-un sat din centrul Italiei, fiind mezina unei familii modeste. Cu un tată care a muncit în fabrică și o mamă casnică, resursele financiare ale familiei erau limitate, însă pasiunea ei pentru muzică a apărut de la o vârstă foarte fragedă, deși nimeni altcineva din familie nu avea legătură cu domeniul artistic potrivit Protv.ro.

A început să cânte la 12 ani, urcând rapid pe scenă și devenind cunoscută în satul natal și în localitățile vecine, moment în care a început să obțină și primii bani din muzică.

Școala nu a reprezentat punctul ei forte, fiindu-i extrem de greu să îmbine orele de curs cu spectacolele. De multe ori, după nopți petrecute pe scenă, mergea direct la ore și adormea cu capul pe bancă, conștientă că drumul ei era deja trasat în lumea muzicii, notează Protv.ro.

La 16 ani a urmat cursuri de canto pentru a-și însuși tehnica vocală și pentru a-și proteja vocea, însă nu s-a regăsit niciodată în studiu clasic, considerând că adevărata ei școală a fost experiența directă pe scenă și colaborările cu alți muzicieni.

De la chelneriță la Roma, pe scenă la deschiderea concertului susținut de Zaz

La 18 ani a decis să părăsească satul natal și să se mute la Roma pentru a fi independentă. Pentru a se întreține într-o metropolă, a lucrat ca bonă și chelneriță, iar după câteva luni a întâlnit un muzician care i-a propus să intre în trupa lui, etapă ce i-a deschis noi oportunități artistice, ajungând după 5-6 ani să predea și ore de canto.

Mini Blue a cântat în deschiderea concertului susținut de Zaz. De asemenea, artista are programat un eveniment în fața a 15.000 de spectatori, unde își va prezenta propriile compoziții.