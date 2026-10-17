Vacanțele în Spania se scumpesc de la 1 decembrie. Guvernul introduce o taxă de 10% pentru apartamentele și vilele închiriate prin Airbnb

Planurile de vacanță în Spania vor necesita bugete mai mari începând cu această iarnă. Guvernul spaniol a decis introducerea unei noi măsuri fiscale care intră în vigoare la 1 decembrie 2026 și care vizează direct piața închirierilor turistice de scurtă durată.

Turiștii care aleg să se cazeze în apartamente sau vile cu regim de autogospodărire (self-catering), rezervate prin platforme populare precum Airbnb, s-ar putea trezi cu o taxă suplimentară de 10%, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Până în prezent, spațiile de cazare destinate turismului beneficiau de o scutire de la plata acestei taxe. Conform noilor reglementări, taxa se va aplica tuturor proprietăților mobilate închiriate în scop turistic pentru o perioadă de maximum 30 de nopți.

Singura excepție prevăzută de lege o reprezintă locuințele care constituie reședința obișnuită a proprietarului. Măsura acoperă întreg teritoriul spaniol, având un impact semnificativ în cele mai căutate destinații de vacanță, cum ar fi Barcelona, insulele Ibiza și Mallorca, precum și Arhipelagul Canarelor.

De ce intervine Guvernul spaniol: criza locuințelor și presiunea turismului de masă

Decizia executivului de la Madrid vine ca un răspuns la tensiunile sociale generate de criza acută a locuințelor din marile centre urbane și din zonele de litoral. În ultimii ani, piața imobiliară din Spania a fost supusă unei presiuni uriașe din cauza achiziționării masive de case și apartamente exclusiv pentru a fi exploatate pe platformele de închiriere pe termen scurt.

Această proliferare a cazărilor turistice a redus considerabil oferta de locuințe disponibile pentru închirierea clasică pe termen lung, ceea ce a dus la creșterea explozivă a chiriilor pentru localnici.

Prin aplicarea cotei de TVA, autoritățile spaniole încearcă să tempereze expansiunea necontrolată a acestui fenomen și să creeze condiții de concurență echitabilă între proprietarii privați și sectorul hotelier tradițional.

La ce trebuie să fie atenți turiștii când fac rezervările

Noua reglementare fiscală nu înseamnă automat că toți turiștii vor plăti din buzunar cei 10% în plus, întrucât suportarea costului depinde de decizia fiecărui proprietar în parte.

În timp ce unele gazde ar putea alege să absoarbă această taxă în marja lor de profit pentru a rămâne competitive, majoritatea analiștilor estimează că mare parte din sumă se va reflecta direct în tariful final achitat de călători.

În acest context, persoanele care își rezervă vacanțe în Spania după data de 1 decembrie sunt sfătuite să verifice cu atenție detalierea prețului înainte de a finaliza plata pe platformele de rezervare.