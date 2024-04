În 2022, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit cu scandal, deși plănuiau să se căsătorească. În decembrie 2022 au fost protagoniștii unei neînțelegeri de proporții, el a amenințat-o pe vedetă cu poliția, iar ea a început să plângă.

Timpul a trecut, iar ei au revenit la sentimente mai bune de dragul fetiței pe care o au împreună. Însă totul până acum, când scandalul a izbucnit din nou între Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Zilele trecute, el a mers la casa unde a locuit în trecut alături de vedetă, pentru a lua de acolo câteva documente. Polițiștii au apărut și l-au săltat din fața casei.

Alex Dobrescu: „Am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele”

El susține la acel moment a aflat că există un ordin de protecție, Cristina Cioran, care e prezentatoare de televiziune, i-ar fi făcut plângere la poliție. Tot Alex Dobrescu susține că nu consideră că el ar reprezenta un pericol pentru fosta lui iubită și pentru fiica pe care o au împreună.

„Era cât pe ce să primesc 30 de zile arest preventiv. Justiția română ia deciziile corecte. Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție. A făcut o plângere la poliție, a declarat că a fost terorizată psihic și fizic.

Ieri, când am fost să iau buletinul din locuința în care am stat împreună, pentru că mi-a sechestrat buletinul și hainele, în loc să iau buletinul ca să pot să scot certificatul de deces al mamei și ajutorul de înmormântare pe care să îl înmânez serviciilor funerare, am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele”, a declarat ieri Alex Dobrescu, în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, conform Spynews.

Deranjat de întreaga situație, el a răbufnit în emisiune la adresa Cristinei Cioran: „Ți-ai bătut joc de sufletul Emei (n.r. – fiica lor) și de sufletul meu, noi te-am iubit”.

„Ați anunțat-o unde sunt, să îmi trimită sacii aceștia”

În timpul emisiunii transmise în direct, Alex Dobrescu a primit și mai mulți saci cu haine, el susține că e vorba de hainele pe care le mai avea în locuința în care a stat cu Cristina Cioran. „Văd că este un ambalaj foarte frumos. Este superb, este sacoul meu, făcut de fosta mea soție, prima soție, dar nu ultima.

Aici avem un șort de casă extraordinar care este pe dos, cum m-am dezbrăcat. Nu sunt hainele care au mai rămas, am probabil 20, 30 de saci. Se pare că avem și niște șosete de Moș Crăciun. Vă mulțumesc pentru surpriza aceasta, că ați anunțat-o unde sunt, să îmi trimită sacii aceștia”, a mai declarat Alex Dobrescu.

Până la acest moment, Cristina Cioran nu a făcut declarații despre scandalul cu fostul iubit, nu a ieșit public să vorbească despre noile neînțelegeri cu Alex Dobrescu. Rămâne de văzut dacă ea confirmă sau nu cele spuse de fostul partener.

Alex Dobrescu spera să se împace cu Cristina Cioran

În februarie, Alex Dobrescu spunea că ar face orice pentru a fi alături de fosta iubită, sperând ca în curând să formeze din nou un cuplu și să ajungă chiar la căsătorie. Cristina Cioran nu era încă decisă dacă mai vrea sau nu să îi dea o șansă fostului iubit.

„Am un nou proiect cu petreceri gen side-money, ca să pot să-mi ajut familia și financiar, familia însemnând Cristina, fiica mea și băiețelul meu, Noel, care de fapt e al nostru. Voi fi profesorul activităților de noapte. Este proiectul nostru, al meu și al Cristinei, pe anul 2024.

Profesional, da, suntem din nou împreună. Sentimente au fost, sunt și vor fi mereu. Cristina este femeia vieții mele”, a declarat Alexandru Dobrescu în exclusivitate pentru Cancan.

