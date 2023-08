Chiar dacă emisiunea pe care o prezintă de ceva timp este în pauză în momentul de față, omul de televiziune este implicat în mai multe proiecte personale.

Când nu este prezent pe micile ecrane, Mihai Mitoșeru onorează evenimentele private la care este invitat să prezinte.

„Prezint evenimente. De altfel, este activitatea cu care mă ocupam și înainte, cu care mă ocup și între filmările de la «Se strigă darul». Am multe evenimente în perioada asta, inclusiv nunți, botezuri, zilele orașului”, a declarat Mihai Mitoșeru, pentru Spectacola.

Mihai Mitoșeru vrea să se împace cu Noemi la aproape 4 ani de la divorț

Aproape 4 ani au trecut de când au divorțat, însă el nu și-a uitat fosta soție, tot cu gândul la ea e. Într-un interviu pentru Cancan, prezentatorul a recunoscut că i-a cerut iertare în repetate rânduri, însă ea nu vrea să îl creadă că s-a schimbat.

În octombrie 2019, Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat. După 13 ani de relație, cei doi s-au separat din cauza discuțiilor și certurilor aprinse pe care le-au avut în ultimul an. Acum, întrebat despre o eventuală căsătorie, prezentatorul de televiziune a spus: „Eu zic că ăia 13 ani foarte buni înseamnă într-o relație mai mult decât orice.

Și atunci eu am fost fericit, adică nu îmi pare rău deloc. Îmi pare rău că dacă atunci aveam mintea de acum, în ultimul an nu mai făceam greșeli. Nu trebuia să fac greșelile pe care le-am făcut, a fost și urât. Măcar am bunul-simț să recunosc”. Și a continuat: „Se poate o relație să se termine la notar. Te duci, te pupi, te iei în brațe, să și plângi, nu imediat să te afișezi cu alta, ea cu altul. Nu le înțeleg pe astea. Nu mă refer la nimeni în mod special, mă refer la oricine, cunoscut sau necunoscut”, spunea Mihai recent.

Cei doi foști soți au o relație bună acum, vorbesc. Mihai Mitoșeru își dorește chiar să se împace cu Noemi, în repetate rânduri și-a cerut iertare, a recunoscut că a greșit, însă ea nu vrea să audă de o reconciliere.

„Doamna încă mă vede baubau, mă vede cu alți ochi și nu e bine. Dar eu i-am spus că am greșit, i-am explicat că m-am schimbat, dar ea nu vrea să mă creadă. Uite, am și sacou nou, clar m-am schimbat. (…) Eu m-aș mai întoarce. Doamna nu știu dacă mai vrea. Dar nici n-am găsit o altă fată cu care să pot să cred că vreau mai mult. Cred că e de la căpățână, aici se pune un stop”, a mai declarat el pentru Cancan.

