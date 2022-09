Vedeta în vârstă de 47 de ani e mândră de felul în care arată așa că nu ratează nicio ocazie de a-și arăta silueta. La petrecerea revistei VIVA!, ea a îmbrăcat o ținută îndrăzneață, foarte sexy. Raluca Bădulescu a purtat o jachetă de piele albă, o bustieră strălucitoare, argintie și o pereche de pantaloni foarte scurți, negri.

Vedeta și-a asortat peruca cu restul ținutei, la fel și încălțămintea, a ales botine cu toc, albe.

Ce mănâncă Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă. Vedeta cântărea acum ani de zile peste 100 de kilograme, dar acum a ajuns la doar 47. Într-un interviu pentru Click a spus cât de mândră e de silueta ei de acum, dar și că mâncă pentru a fi așa de slabă.

„Mă străduiesc pe cât de mult pot să mănânc sănătos, în speță foarte multe salate pentru că eu sunt o pasionată a dulciurilor. Întotdeauna am mâncat dulciuri, de unde rezultă că trebuie să compensez într-un fel pentru că eu sunt într-o permanentă dietă, deși știu dezbaterile, discuțiile de pe online, părerea multora care îmi spun ori personal ori îmi lasă mesaje, că am slăbit prea mult, am anorexie etc etc.

Sunt într-o formă fizică pe care mi-am dorit-o, o formă fizică pentru care mă lupt în permanentă, pentru că îmi plac dulciurile la nebunie, pentru că știu ce înseamnă să fii gras! E fain să folosesc eu cuvântul pentru că eu am fost grasă și tocmai de aceea mă străduiesc să balansez, să mănânc cât de cât echilibrat, pentru că da, mănânc dulce în fiecare zi! Asta nu îmi lipsește! La sală nu prea mă duc, însă pe cealaltă parte mă duc la dansuri împreună cu Chady, coregraful nostru de la „Bravo, ai stil”. Am prins de la „Bravo, ai stil” pasiunea asta”, a explicat vedeta.

„De doi ani de zile țin regim strict! După perioada de lock down în care am stat acasă și m-am uitat la seriale și am mâncat, m-am îngrășat atunci, m-am apucat de regim! Merge mai greu regimul pentru că la 50 de ani nu mai merge metabolismul ca la 20, asta-i viața! În ultimii doi ani de zile m-am străduit să micșorez cât de cât porția de mâncare. Adică să țin regim strict mi-e imposibil! Așa cum am spus, mie îmi plac mult dulciurile! Deci dacă la mine trece o zi fără dulce, practic nu se poate! Am micșorat porția de mâncare, mult”, a mai spus ea pentru click.ro.

