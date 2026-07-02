Tornada s-a apropiat periculos de mal

Scene spectaculoase au fost surprinse miercuri, în jurul orei 13:10, pe Lacul Constanța, unde o tornadă de mari dimensiuni s-a format brusc deasupra apei, în apropiere de Friedrichshafen, în landul Baden-Württemberg. Vârtejul a rămas nemișcat timp de aproximativ 20 de minute și a fost vizibil de pe faleza orașului. Martorii au relatat că au trăit momente de spaimă. Mulți au ieșit din restaurante și magazinele aflate pe promenada de pe mal pentru a observa fenomenul neobișnuit.

În același timp, tornada s-a deplasat periculos de aproape de țărm.

Potrivit Serviciului Meteorologic German, fenomenul observat a fost o așa-numită trombă de apă, un vârtej care se formează deasupra unei suprafețe acvatice. Astfel de fenomene apar în anumite condiții meteorologice și sunt rare, însă pot oferi un spectacol impresionant al naturii.

A doua tornadă observată deasupra Lacului Constanța în mai puțin de o lună

Este deja a doua tornadă observată deasupra Lacului Constanța într-un interval scurt. Cu aproximativ trei săptămâni în urmă, un alt vârtej, de dimensiuni mai reduse, a fost văzut în apropierea orașului Lindau.

În urmă cu 4 ani, trei tornade au lovit nord-vestul Germaniei, în statul Renania de Nord-Westfalia, imaginile surprinse fiind înspăimântătoare. Atunci, un om a murit, iar alți 43 au fost răniți.

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