„Crimeea este scăldată de ocean pe patru laturi”, a spus Donald Trump. Nu e prima dată când spune că teritoriul este o insulă

Președintele american Donald Trump a stârnit din nou controverse și uimire pe scena internațională în urma unor declarații despre geografia Europei de Est. Într-un interviu acordat recent postului de televiziune Newsmax, liderul de la Casa Albă a descris peninsula Crimeea drept un teritoriu înconjurat în totalitate de ape oceanice, reluând totodată atacurile politice la adresa predecesorului său democrat, Barack Obama, pe care îl acuză că a cedat Crimeea Federației Ruse în anul 2014, relatează RBC.

Abordând subiectul războiului din Ucraina din perspectiva experienței sale de afaceri, Trump a catalogat peninsula anexată ilegal de Moscova drept o proprietate imobiliară excepțională, însă descrierea sa a ignorat complet datele elementare de pe hartă.

„Sunt dezvoltator imobiliar. Înțeleg pământul bun”

În cadrul intervenției televizate, Donald Trump a insistat asupra valorii strategice și peisagistice a peninsulei, încercând să explice pierderea acesteia prin prisma unor tranzacții ratate de fosta administrație democrată de la Washington. Liderul american a susținut că peninsula ar fi fost predată fără rezistență de Casa Albă condusă la acea vreme de Barack Obama.

„Crimeea este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei. Este scăldată de ocean pe patru laturi. Cel mai frumos colț al pământului. Sunt dezvoltator imobiliar. Știu să recunosc un pământ bun”, a afirmat președintele Statelor Unite, prezentând teritoriul ca pe o insulă izolată în mijlocul apelor.

Nu este pentru prima dată când fostul om de afaceri face confuzii de acest gen în spațiul public.

Într-o declarație similară făcută în cursul anului trecut, Trump a afirmat că peninsula ucraineană se află „în mijlocul oceanului” și a comparat dimensiunile acesteia cu cele ale statului american Texas, considerând Crimeea drept „inima și sufletul” Ucrainei, cedată gratuit Moscovei.

Realitatea geografică: două mări interioare și o comparație disproporționată cu Texasul

Dincolo de retorica politică, afirmațiile lui Donald Trump intră într-o contradicție flagrantă cu geografia de bază a continentului european.

În primul rând, Crimeea nu este o insulă scăldată de ape oceanice pe patru laturi, ci o peninsulă legată fizic de Ucraina continentală prin istmul Perekop, o fâșie îngustă de pământ de doar câțiva kilometri lățime.

În al doilea rând, teritoriul nu are nicio ieșire la ocean, fiind mărginit exclusiv de mări interioare: Marea Neagră la sud și vest, respectiv Marea Azov la est și nord-est, aceasta din urmă fiind conectată prin strâmtoarea Kerci. Cele mai apropiate ape oceanice se află la mii de kilometri distanță.

De asemenea, paralelele trasate de liderul american cu geografia internă a SUA sunt complet fanteziste.

Statul Texas are o suprafață de peste 695.000 de kilometri pătrați, în timp ce întreaga peninsulă Crimeea acoperă doar aproximativ 27.000 de kilometri pătrați.

În realitate, statul american este de circa 26 de ori mai mare decât peninsula disputată.

Miza anexării ilegale din 2014

Declarațiile lui Donald Trump vin într-un moment diplomatic deosebit de sensibil, în care soarta teritoriilor ocupate de Rusia reprezintă principalul nod gordian al oricăror discuții privind încheierea ostilităților.

Invadată militar de forțele ruse fără însemne în primăvara anului 2014 și anexată ulterior în baza unui referendum considerat ilegal și nul de comunitatea internațională,

Crimeea este recunoscută oficial de Organizația Națiunilor Unite ca parte integrantă și suverană a statului ucrainean.