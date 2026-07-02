Anisia și partenerul ei, Serghei, sunt deciși să abordeze parentingul ca pe o muncă de echipă. Actrița nu intenționează să își întrerupă cariera pentru o perioadă lungă, mizând pe o tranziție rapidă înapoi pe scenă.

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„Eu clar o să am nevoie de concediu… dar nu voi sta mult, în prima și a doua lună. Și voi face și show-uri la club în București în perioada asta…Dar acolo, în prima lună… măcar emoțional, după nopțile nedormite (râde).Iar el cred că deja se pregătește psihic pentru rolul de tată full-time și specialist în făcut biberoane la 3 dimineața. Somelier de biberoane se face (râde)”, a explicat Anisia Gafton pentru VIVA!.

Ce spune Anisia Gafton despre relația cu socrii

Un alt mit pe care actrița îl demontează este cel al tensiunilor dintre noră și socri. Primită cu brațele deschise în noua familie, Anisia descrie o legătură bazată pe respect reciproc și, mai ales, pe umor.

„Sunt oameni calzi și mă bucur că avem o relație naturală și relaxată. Cred că, atunci când există respect și umor, totul vine natural”, spune ea pentru sursa menționată.

Vestea apariției bebelușului a fost primită cu un entuziasm uriaș de către viitorii bunici, care au început deja să își planifice programul în funcție de cel mic, promițând să fie prezenți la datorie.

Anisia Gafton:” Abia aștept să fac material despre gravide”

Vedeta consideră că subiectul maternității este de interes și că femeile au nevoie să râdă de situațiile absurde și amuzante prin care trec în cele nouă luni.

“Chiar muncesc mult și abia aștept să fac material despre gravide, unde văd că lumea este foarte încântată și dornică. Până acum, nu știu dacă în România s-au mai făcut glume despre gravide și cred că sunt o grămadă de mămici și gravide care vor să râdă și de subiecte de genul acesta. Pentru că sunt tare multe subiecte și situații funny, absurde. (râde) Abia aștept! Cu siguranță voi face și un moment filmat despre gravide! Iar proiecte TV vor fi, așa că stați geană pe conturile mele, că anunț acolo tot!”, a adăugat viitoarea mămică pentru VIVA!.

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