Factura E.ON Energie, explicată pe înțelesul tuturor. De ce plătești dublu față de cât consumi? Factura de 100 lei, descifrată pas cu pas

Factura la energie - pagini întregi de prescurtări, coduri pe care oamenii nu le înțeleg și o sumă mare de plată, care depășește numărul kilowaților înmulțit cu valoarea lor. Astăzi a venit rândul clienților E.ON Energie să afle de ce dintr-o notă de plată de 100 de lei, spre exemplu, energia consumată costă doar 50 de lei.

Contrar a ceea ce mulți român cred, costul luminii lunare nu este cel final afișat pe factura de la curent. În realitate, kilowații consumați costă cam jumătate din prețul final pe care îl plătim lunar.

Campania Libertatea, „Cum citești corect factura la curent?”

Ziarul Libertatea a demarat vineri, 25 septembrie 2026, campania „Cum citești corect factura la curent?”, un demers jurnalistic ce are ca scop informarea românilor despre tot ceea ce achită, lunar, în nota de plată de la energia electrică.

În fiecare zi de marți și vineri din fiecare săptămână, Libertatea va explica simplu și pe înțelesul oricui ce costuri sunt în factura la curent, pentru fiecare distribuitor.

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Pe ce se duc banii din factura la energie electrică

În esență, valoarea facturii la lumină rezultă din cantitatea de energie consumată, exprimată în kWh, înmulțită cu prețul aferent unui kWh, la care se adaugă TVA și alte elemente prevăzute de legislație.

„Însă, prețul plătit pentru energia electrică nu reprezintă un singur cost. Factura are 9 componente, care pot fi împărțite în trei categorii:

costul energiei active

costurile pentru transport, servicii de sistem și distribuție

taxele și contribuțiile reglementate”, au precizat reprezentanții E.ON Energie România, la solicitarea ziarului Libertatea.

1. Costul energiei active

Costul energiei active (1) reprezintă prețul energiei pe care furnizorul o livrează clientului și reprezintă aproximativ 50% din valoarea facturii.

Acesta este influențat în principal de costul de achiziție a energiei de pe piața angro și include costurile activității de furnizare.

Factura E.On Energie

2. Costurile pentru transport, servicii de sistem și distribuție

Energia electrică trebuie produsă, transportată și distribuită până la locul în care o consumăm. Pentru aceste servicii există tarife aferente rețelelor și funcționării sistemului energetic. Aceste tarife sunt reglementate și stabilite de ANRE.

- Costul de transport (2) este tariful pentru transportul energiei electrice prin rețeaua operată de Transelectrica.

- „Tariful pentru servicii de sistem (3) acoperă costurile necesare pentru menținerea siguranței și stabilității sistemului electroenergetic național.

- Costul de distribuție (4) este tariful plătit operatorului de distribuție pentru transportul energiei prin rețeaua de distribuție până la consumator. Aceste tarife reprezintă circa 26,5% din factură”, clarifică cei de la E.ON Energie.

3. Taxe și contribuții reglementate

În factură sunt incluse și o serie de taxe și contribuții stabilite prin legislație, pe care furnizorul le colectează și le virează conform prevederilor legale:

- Contribuția pentru cogenerare (5) – este destinată sprijinirii producerii energiei electrice și termice prin cogenerare de înaltă eficiență.

- Certificatele verzi (6) – cost aferent schemei de sprijin pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, stabilit prin legislație.

- Contribuția CfD (7) – contribuție aferentă mecanismului „Contracte pentru Diferență”, stabilită prin legislație.

- Acciza (8) – taxă percepută de stat pentru energia electrică.

- TVA (9) – taxa pe valoarea adăugată, aplicată conform legislației fiscale în vigoare.

Structura unei facturi de energie electrică de 100 lei

„Taxele și contribuțiile reprezintă aproximativ 23% din factură. În concluzie, furnizorul încasează contravaloarea facturii, dar aceasta nu reprezintă venitul său.

Structura unei facturi de energie electrică de 100 lei. Sursa: E.On Energie

Banii încasați de la client sunt mai departe plătiți pentru energia achiziționată, pentru serviciile de transport și distribuție, pentru serviciile de sistem și pentru taxele și contribuțiile reglementate”, explică reprezentanții E.ON Energie.

Furnizorului îi revine componenta aferentă activității de furnizare, din care sunt acoperite costurile acestei activități – facturare, relații cu clienții, sisteme IT, call-center și alte servicii – precum și marja de profit.

De exemplu, la o factură de 100 de lei (la un preț mediu din piață al energiei electrice de 1,65 lei/kWh), aproximativ 50,32 lei reprezintă costul energiei active, 26,50 lei reprezintă tarifele de transport, servicii de sistem și distribuție, iar 23,18 lei reprezintă taxele, contribuțiile și TVA.

Acest lucru a fost recunoscut și de Bogdan Ivan, pe vremea când era ministru al Energiei. Acesta a precizat că aproape jumătate din suma totală sunt alte taxe și tarife de distribuție.

„Doar 52% din prețul plătit de oameni îl reprezintă energie electrică activă, în rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuție, furnizare, certificate verzi și așa mai departe”, spunea el, în urmă cu mai puțin de un an.

Facturile la energie electrică ale românilor urmează să crească în perioada imediat următoare. Informația a fost confirmată joi, atât de oficiali din Ministerul Energiei, cât și de specialiști din domeniu, pentru ziarul Libertatea.

E.ON Energie, 4,2 miliarde de euro, impozite către stat în 20 de ani

E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice, având un portofoliu variat format din circa 3,5 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi.

Grupul E.ON este unul dintre liderii pieței de energie, având în România o prezență consolidată de-a lungul a 21 de ani.