Daciana Sârbu a publicat imagini rare din vacanța petrecută în Grecia alături de Alex Ghionea. Cei doi formează un cuplu de aproape trei ani și, deși preferă discreția, fosta soție a lui Victor Ponta a lăsat să se vadă câteva momente din viața lor împreună.

Daciana Sârbu, imagini rare alături de Alex Ghionea

Daciana Sârbu este discretă atunci când vine vorba despre viața sentimentală, însă recent a publicat mai multe fotografii din vacanța petrecută în Grecia alături de Alex Ghionea. Imaginile surprind momente de relaxare, apusuri și cine la malul mării. Într-una dintre fotografii, cei doi apar împreună, îmbrățișați, privind către mare.

Alex Ghionea este fotografiat cu spatele la cameră, în timp ce Daciana stă lângă el. Cei doi nu au făcut din vacanță o ocazie pentru declarații publice, însă imaginea transmite apropierea dintre ei.

Daciana a ales să însoțească fotografiile de un mesaj scurt: „Zile care rămân în suflet”.

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Alex Ghionea preferă discreția

Relația dintre Daciana Sârbu și Alex Ghionea a devenit cunoscută public după ce cei doi au fost surprinși împreună. În ciuda atenției care a apărut în jurul lor, Alex a preferat să își păstreze viața personală departe de expunerea publică.

Daciana, la rândul ei, publică în principal imagini legate de familie și de proiectele sale, oferind puține detalii despre relația de cuplu. Fotografiile recente din Grecia reprezintă, astfel, una dintre rarele ocazii în care cei doi apar împreună într-un cadru de vacanță.

Cine este Alex Ghionea, iubitul Dacianei Sârbu

Alex Ghionea este originar din Mediaș și este cu aproximativ 20 de ani mai tânăr decât Daciana Sârbu, care are 49 de ani. Relația lor ar fi început la aproximativ un an după divorțul discret al Dacianei Sârbu de Victor Ponta. Cei doi sunt împreună de aproape trei ani și au mai fost surprinși în vacanțe.

Anul trecut, Daciana și Alex au petrecut câteva zile la Atena, unde au sărbătorit ziua lui de naștere.

Ce apreciază Daciana Sârbu la partenerul ei

Deși vorbește rar despre relația sa, Daciana Sârbu a făcut în trecut câteva mărturisiri despre Alex Ghionea. Printre lucrurile pe care le apreciază cel mai mult la el se numără relația pe care acesta o are cu fiicele sale. „Îmi iubește fetele”, a spus Daciana Sârbu despre partenerul său.

Fosta soție a lui Victor Ponta a mai transmis că nu își ascunde relația și că preferă să se bucure de lucrurile frumoase care apar în viața ei.

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