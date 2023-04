Imediat ce și-a primit telefonul, Kamara a sunat-o pe fosta parteneră pentru a vorbi cu fiul lui, însă, din păcate, Leon dormea. „Imediat ce am ieșit am sunat-o pe mămica lui Leon, ca să vorbesc cu el, însă, din păcate, dormea. Dar mi-au dat un filmuleț cu el, pe care l-au făcut imediat ce au aflat că am ieșit din competiție. Așa că m-am bucurat de acel filmeț și apoi am mai vorbit cu prieteni de-ai mei. Printre care și cu Remus Boroiu, care a ieșit înaintea mea, și cu prietena mea dragă, Gabriella Nastas, cea care s-a ocupat de toate conturile mele de pe rețelele sociale şi care m-a reprezentat în toate emisiunile”, a declarat artistul pentru Click!.

Nu și-a putut vedea băiețelul imediat ce a ajuns acasă, pentru că Leon se afla la bunici, în Focșani. Kamara a povestit că atunci când a ajuns la fiul lui, întâlnirea a fost una foarte emoționantă. Băiețelul și-a rugat tatăl să facă un video împreună și să îl posteze pe Instagram.

„Pe Leon l-am revăzut abia atunci când m-am dus la Focșani. Dar până atunci ne-am văzut pe video call și m-a întrebat când ajung în țară. I-am zis că sunt deja în țară și că vin spre el, la bunici. Cum am ajuns vineri, am dormit trei ore și apoi m am dus să-l pup, să-l strâng în brațe, să mă joc cu el. A fost foarte bucuros, tocmai se trezise. Avea ochii mici și s-a bucurat, m-a pus să-i cant, ne-am dat în leagăn, a fost frumos. A fost o reîntâlnire fanastică și îmi zicea mereu că îi e dor de mine. Și eu îi spuneam că sunt lângă el și că mă poate lua în brațe. Așa a fost întâlnirea cu acest pici minunat. Am filmat câteva story-uri despre asta, pentru că îmi spunea să-l filmez, să-l pun pe rețelele sociale. Ceea ce am și făcut. Găsiți pe story-uri primele filmulețe făcute cu el.”

Timp de 91 de zile, cât timp a stat în jungla din Republica Dominicană, Kamara a slăbit 10 kilograme. Când a intrat în competiție, el avea 80 de kilograme, iar când s-a cântărit la unificare, el avea aproximativ 70 de kilograme.

Kamara nu vrea să mai păstreze legătura cu Ionuț Iftimoaie

Artistul și luptătorul au avut parte de mai multe neînțelegeri la Survivor România 2023. Kamara a mărturisit că Ionuț Iftimoaie este singurul concurent cu care nu vrea să mai păstreze legătura.

„O întrebare la care mă așteptăm. Mai degrabă ar putea suna întrebarea cu cine n-aș păstra legătura după acest show, ca să fie lista mai scurtă: Ionuț Iftimoaie. Cu el nu voi mai păstra legătura sub nici o formă, din punctul meu de vedere. Ceilalți oameni, cu care am avut de-a face acolo, vor rămâne în lista mea de prieteni, cu siguranță, inclusiv Doc, pe care l-am cunoscut acolo. Nu-l voi evita mai mult ca sigur, nu pot spune că vom deveni prieteni, pentru că nu am de unde să știu, dar cu siguranță aș vrea să-l cunosc și în afară show-ului.

Pe Ionuț l-am cunoscut în afara show-ului, l-am cunoscut și în show, m-am lămurit, nu se poate. Nu am nici o părere de rău în acest sens, nu am nici o ură în direcția lui, îmi doresc să nu mai am de-a face cu el niciodată. Să fie sănătos și să se trezească la viață.”

