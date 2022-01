Discuții aprinse între George Burcea, Andreea Bălan și Viviana. „Da, este adevărat că de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte”

George Burcea a făcut declarații pe marginea subiectului, confirmând faptul că între el și fosta parteneră a fost o discuție aprinsă. Mai mult, actorul a mărturisit că nu este lăsat să-și vadă cele două fete.

„Le iau doar atunci când mi se permite (n.r. – pe cele două fiice, Ella și Clara). Și atunci doar pe timp de zi câteva ore, căci așa este ordinul de SUS (n.r. – Andreea Bălan).

Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde. Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac? Am stat acasă la ea, așa cum mi s-a cerut, le-am luat doar câteva ore acasă la mine, așa cum mi s-a cerut.

Ce vină am eu că Viviana se joacă cu ele, iar ele o îndrăgesc și de multe ori când eu vorbesc cu fetele, acestea îmi cer să le-o dau pe Viviana să o salute și să o pupe? Da, este adevărat că de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte atât la adresa mea, cât și la adresa Vivianei, dar ce pot să fac eu?

Unii fac terapie de zece ani, iar alții învață să iubească, iubind oamenii. Unde-i vina? Că publicul larg nu vede… asta-i altceva. Totuși… cel mai important lucru rămâne familia, iar în cazul meu cei doi copii și Viviana.

Voi lupta pentru ei atâta cât îmi vă permite puterea psihică, căci într-o țară plină de atotștiutori, uneori îmi place să cred că sunt cel mai dobitoc. Și asta doar că să-mi revin psihic și să-mi văd de treabă”, a declarat George Burcea, în exclusivitate, pentru Click!

