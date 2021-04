De zeci de ani Andreea Marin apare pe micul ecran. A prezentat una dintre cele mai urmărite emisiuni de succes din România, „Surprize, surprize”, iar acum moderează un alt show la TVR 2. Toate merg ca pe roate în viața profesională, dar și în cea personală. Vedeta trăiește de ani buni o poveste de iubire cu Adrian Brâncoveanu, fost consul. Nu s-au afișat foarte des împreună, dar au recunoscut relația, stau împreună de mult timp, sunt o familie.

Vedeta nu se ascunde de fanii săi nici în ceea ce privește averea sa. Ea a mărturisit recent că locuința pe care o are, dar și mașina sunt cumpărate cu ajutorul unui credit, lunar plătește rate. „Nu sunt un om pe care să îl poţi numi ‘cu bani’, bogat. Pe scurt, am casă, o maşină, posibilitatea de a călători şi de a-mi da copilul la o şcoală care să îi ofere un viitor mai bun. Asta e averea în bani pe care o consider importantă. Nu o să mă vezi făcând exces de investiţii în articole vestimentare, în genţi. Sunt mai cumpătată”, a mărturisit Andreea Marin conform wowbiz.ro.

Nu se ferește nici în a arăta imagini din casa sa, din locul în care își petrece marea majoritate a timpului. Are un living mare, o bucătărie utilată, dar și un dormitor luminos. Andreea Marin a arătat tuturor camera în care se odihnește.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Dormitorul vedetei este spațios, are în centru un pat mare, de două persoane, alb. Peretele din spatele lui este vopsit în argintiu, asortat cu accesoriile de pe pat și draperiile. Pe noptieră, Andreea Marin ține fotografiile celor mai dragi persoane din viața ei. Are o poză cu ea și iubitul Adrian Brâncoveanu și mai multe fotografii printate cu Violeta, fiica sa.

