Pe 11 decembrie, Ecaterina Ladin a născut al treilea copil. Abia după Anul Nou, Dalida din „Las Fierbinți”, așa cum e cunoscută publicului larg, a dat marea veste. „Mulțumesc 2023 pentru încă o minune venită în viața noastră: a treia!

Am intrat în 2024 fericită, împlinită și cu multă recunoștință pentru toți doctorii ce au ajutat la venirea pe lume a băiețelului nostru. Vă mulțumesc pentru empatia, dragostea și profesionalismul dumneavoastră”, a transmis pe rețelele de socializare actrița, care acum, la o lună de când a născut, a apărut la Pro TV.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Ecaterina Ladin a afișat un zâmbet larg, apoi a declarat că e foarte bine după ce a născut al treilea copil. Împreună cu soțul ei, actrița mai are doi băieți, pe Marcu, în vârstă de 8 ani și pe Petru Theodor, care are 3 ani.

Acum, la Pro TV, ea a vorbit despre mezinul familiei, căruia i-au ales deja și numele. S-au inspirat chiar de la nașul micuțului. „Al treilea copil are numele de Roman Cassian. Pe nașul meu îl cheamă Roman. Nu știam, am tot căutat nume, primul (n.r. – copil) e Marcu, al doilea, Petru.

Am vrut scurt să fie, să aibă și «r», cum au ceilalți. Și am zis – de ce căutăm atât? Ia uite ce aproape e numele! Roman, ca pe nașul nostru. Cassian trebuia să fie primul. Am zis că de aceea a și venit copilul, pentru că numele acesta trebuia purtat”, a povestit Ecaterina Ladin, care a recunoscut că nu se ocupă singură de copiii ei, are și un ajutor, scrie unica.ro.

Ecaterina Ladin: „Avem o doamnă care ne ajută încă de la primul copil”

„Sunt eu cu soțul și avem o doamnă care ne ajută încă de la primul copil. Nu e cu noi în casă, ea vine când avem nevoie. Și eram însărcinată și am întrebat-o – Ce faci, Mari, dacă mai fac un copil ne ajuți? Și mi-a zis – Cam mult, cam mult!. Dar ne ajută. Este diferență de vârstă între copii – primul are 8, al doilea, 3.

Îmi zic uneori că stau prea mult cu Roman, că doar lui îi acord cea mai multă atenție, dar el are nevoie de multă atenție acum, că e mic și încă nu știe să ceară și trebuie schimbat, hrănit.

Nu știu dacă sunt neapărat geloși, dar exact când eu alăptez, exact atunci au nevoie de ceva ceilalți doi. Întotdeauna“, a mai explicat vedeta.

Întrebată dacă are temeri pentru cei mici, Ecaterina Ladin a recunoscut că e liniștită, că are de la cine să ceară ajutorul. „Nu m-am panicat niciodată. Poți merge la Urgență, poți să dai un telefon, ai mămici în jur, am o nașă care se pricepe la toate, am cumnate, fratele meu cel mare are șase copii, deci pot să sun, să întreb și vedem ce se întâmplă.

Dar, în ultimă instanță, mergi la Urgență dacă se întâmplă ceva. Am încercat să fiu acolo și să vorbească instinctul meu de mamă, să-mi spună ce trebuie să fac pentru copil”, a încheiat ea.

