Înghite puțin din cenușa mamei înainte să urce pe scenă. Cum explică fiica actriței Diana Rigg din „Game of Thrones" gestul bizar: „Granuloasă, dacă vă întrebați”

Actrița britanică Rachael Stirling, în vârstă de 49 de ani, a dezvăluit că obișnuiește să înghită câteva granule din cenușa mamei sale, celebra Diana Rigg, înaintea premierelor de teatru. Gestul a început dintr-o întâmplare, în 2022, la doi ani după moartea actriței cunoscute din „Game of Thrones”, și a devenit un ritual la care fiica ei spune că nu vrea să renunțe. Într-un articol publicat de The Guardian, Stirling a explicat de ce acest gest, care i-a șocat pe mulți, are pentru ea o semnificație profund personală.

A înghițit din greșeală cenușa mamei înaintea unui spectacol

Totul s-a întâmplat în aprilie 2022, când Rachael Stirling se pregătea pentru premiera piesei „Scandaltown”, la teatrul Lyric Hammersmith din Londra. Era primul spectacol important în care juca după moartea mamei sale, Diana Rigg, care se stinsese din viață în septembrie 2020, la vârsta de 82 de ani. Cele două actrițe fuseseră foarte apropiate, iar pentru Rachael revenirea pe scenă fără mama ei în public era un moment dureros. Înaintea spectacolului, adusese în cabina de machiaj un recipient mic, în care păstra câteva granule din cenușa Dianei Rigg. Obișnuia să îl poarte cu ea pentru a simți că mama îi este aproape. În seara premierei, emoțiile au copleșit-o. A luat recipientul și a încercat să îl deschidă, dar a făcut-o pe partea greșită.

Câteva granule de cenușă au căzut pe masa de machiaj. În timp ce încerca să le adune, prin sistemul de sonorizare al teatrului s-a auzit anunțul că trebuie să intre pe scenă și, pentru că nu mai avea timp, și-a umezit degetul, a adunat particulele împrăștiate și le-a pus pe limbă.

„Granuloasă, dacă vă întrebați”, a descris actrița senzația, explicând că gestul nu i s-a părut deloc nepotrivit.

Dimpotrivă, povestește că a început să râdă de situația în care ajunsese, iar emoțiile care o copleșiseră cu numai câteva clipe înainte au dispărut.

Gestul neașteptat a devenit un ritual înaintea premierelor

După acea seară, Rachael Stirling a început să repete gestul la premierele spectacolelor în care joacă. Actrița spune că, atunci când mai sunt cinci minute până la intrarea pe scenă, deschide recipientul, introduce un deget și înghite puțina cenușă care rămâne pe el. Pentru ea, ritualul a devenit o modalitate de a-și păstra mama aproape în momentele importante ale carierei.

În 2023, a procedat la fel înaintea premierei piesei „Private Lives”, de Noël Coward, a continuat și în timpul altor producții, inclusiv „The Divine Mrs S”, în care a interpretat-o pe actrița Sarah Siddons, și „Giant”, spectacolul despre scriitorul Roald Dahl, la fel și în martie 2026, când producția „Giant” a ajuns pe Broadway, la New York. Acum, actrița recunoaște că aproape nu mai există cenușă înăuntru, dar spune că important este ceea ce reprezintă gestul.

„Nu mă așteptam să fiu prezentată drept o canibală”

Povestea a devenit publică după apariția cărții „All About My Mother”, dedicată Dianei Rigg. Mărturisirea a provocat reacții puternice, iar unele publicații au prezentat obiceiul într-o manieră pe care actrița o consideră exagerată.

„Nu mă așteptam să fiu prezentată drept o canibală”, a spus actrița pentru The Guardian.

Ea a ținut să precizeze că nu înghite cantități mari de cenușă și nici nu repetă gestul în fiecare seară în care are spectacol, ci la premierele importante. Deși unele persoane reacționează cu dezgust, Rachael spune că nu intenționează să renunțe la obicei. Pentru ea, nu este vorba despre ceva macabru, ci despre dragostea pentru mama sa și despre dorința de a păstra o legătură cu aceasta.

Diana Rigg a murit în 2020 și își dorise să fie incinerată fără ceremonie

Diana Rigg a murit pe 10 septembrie 2020, la Londra, după ce fusese diagnosticată cu cancer. Avea 82 de ani și,potrivit fiicei sale, celebra actriță își dorise să fie incinerată fără o ceremonie funerară și ca cenușa să îi fie împrăștiată în locuri pe care le iubise. Rachael a ales mai multe recipiente de diferite dimensiuni pentru a-i respecta dorința.

Diana Rigg în serialul „Game of Thrones”, în care a interpretat-o pe Olenna Tyrell, supranumită „Regina Spinilor”. Sursă foto: Profimedia

O parte din cenușă urma să fie împrăștiată dintr-un avion deasupra unor câmpuri din Anglia, o alta în grădina casei sale din Franța, iar alte părți în grădina fiicei din Londra și în zona bisericii actorilor din Covent Garden. Unul dintre cele mai mici recipiente păstrase doar câteva granule, iar Rachael nu s-a îndurat să îl arunce și a început să îl poarte peste tot.

Când s-a întors la teatrul Lyric Hammersmith pentru repetițiile piesei „Scandaltown”, și-a dat seama că mama ei jucase, în 1985, într-un spectacol pentru care folosise chiar aceeași cabină de machiaj. Coincidența a emoționat-o și, înaintea premierei, a așezat recipientul în cabina respectivă, dorind ca mama sa să revină, într-un fel, în locul în care fusese atât de fericită.

Cine a fost Diana Rigg, actrița din „Game of Thrones” și filmele James Bond

Diana Rigg a avut o carieră de peste 60 de ani în teatru, film și televiziune. Pentru publicul mai tânăr, este cunoscută în special pentru rolul Olennei Tyrell, supranumită Regina Spinilor, din serialul „Game of Thrones”, iar pentru generațiile mai vechi, numele său rămâne legat de Emma Peel, personajul din serialul britanic „The Avengers”, difuzat în anii ’60. Diana Rigg a interpretat-o și pe Teresa di Vicenzo, femeia cu care James Bond se căsătorește în filmul „On Her Majesty's Secret Service”, din 1969. Cariera sa a cuprins numeroase spectacole de teatru, inclusiv pe Broadway, unde a câștigat un premiu Tony pentru interpretarea personajului Medeea. A câștigat și un premiu Emmy.