Șeful Renault avertizează că va scădea producția cu 300.000 de vehicule, dacă UE nu flexibilizează țintele de mediu. Dacia are deja mari probleme

Grupul Renault ar putea reduce producția cu 300.000 de vehicule pe an în Europa dacă Uniunea Europeană nu va arăta flexibilitate în privința țintelor de reducere a emisiilor de dioxid pentru 2030, a declarat Francois Provost, șeful Renault, în cadrul Salonului Auto de la Paris, scrie Reuters.

„Dacă nu avem flexibilitate pentru 2030, peste un an va trebui să propun Consiliului de Administrație reducerea producției cu 300.000 de unități în Europa. Credți că va fi bine pentru Europa? Așadar, da, sunt îngrijorat”, a spus Provost în marja evenimentului.

Închidere temporară și plecări la Dacia

Declarația sa este importantă deoarece Renault deține Dacia în țara noastră.

Provost a mai avertizat zilele trecute și Guvernul de la București, cerând ca mașinile care nu sunt produse în Europa să nu poată participa la Programul Rabla și solicitând sprijin din cauza prețului mare la energie.

Declarațiile sale vin în contextul în care Dacia oprește temporar producția la Mioveni, iar constructorul auto a declanșat un nou program de plecări voluntare.

Mai mult, oficialii Dacia au avertizat că viitarea generație a modelului Duster ar putea să nu mai fie construită la Mioveni.

S-a schimbat ceva, dar puțin

Uniunea Europeană a renunțat, în decembrie 2025, la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, o măsură emblematică din „Green Deal”, ca răspuns la criza cu care se confruntă sectorul în Europa.

Producătorii vor putea continua să vândă un număr limitat de mașini noi echipate cu motoare cu ardere internă sau hibride după acest termen limită, cu condiția îndeplinirii mai multor condiții, inclusiv compensarea emisiilor de CO2.

Producătorii ar trebui să compenseze emisiile utilizând oțel cu conținut scăzut de carbon fabricat în UE și combustibili sintetici.

Planuri mărețe

Planul Comisiei include reducerea din 2030 a emisiilor de CO2 ale autoturismelor cu 55% față de nivelurile din 2021, în timp ce obiectivul pentru autoutilitare din 2030 ar urma să fie redus de la 50% la 40%.

Pentru a putea respecta normele, producătorii auto trebuie să vândă mai multe mașini electrice și mai puține termice. Cum cererea de mașini electrice nu este îndeajuns de mare din cauza prețurilor și a rețelelor de încărcare, rezultă că țintele se pot îndeplini doar prin reducerea producției de mașini clasice.

Șeful Volkswagen anunță „presiuni imense”

Avertismentul de la Renault nu este nici pe departe singular.

Industria auto europeană destinată pieței de masă se află sub o „presiune enormă”, a declarat Oliver Blume, directorul general al Volkswagen, în cadrul unui eveniment organizat tot în marja Salonului Auto de la Paris, reiterând apelurile pentru o reglementare mai flexibilă și pentru stimulente menite să susțină producția locală, mai scrie Reuters.

De asemenea, Antonio Filosa - șeful Stellantis, a spus că Europa are nevoie de mai multe fabrici de baterii pentru mașini electrice.