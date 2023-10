Ion Matache a renunțat la călugărie după 20 de ani și s-a întors acasă, în anul 2018, chiar în casa în care a locuit împreună cu mama fetelor sale. Tatăl Deliei s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar acum, din fericire, starea lui de sănătate s-a mai îmbunătățit. Gina și Ion Matache locuiesc într-un apartament din București, însă stau în camere separate. Mama artistei se gândește să își refacă viață și a menționat că își dorește lângă ea un bărbat mai tânăr.

În anul 2004, Ion Matache a decis să se călugărească și să plece pe Muntele Athos atunci când avea 40 de ani, după ce un preot i-a deschis calea către credință. În anul 2018, tatăl Deliei a fost nevoit să revină în România și a fost operat la rinichi, apoi a urmat un tratament cu citostatice.

„El a avut problemele mari de sănătate și a plecat de acolo. Ce era să facă? Ăsta este adevarul. Acum a revenit acasă și l-am primit. Nu puteam să-l las în starea aia. Normal că l-am primit. El acum e ok, a trecut perioada grea, se deplasează singur, se îngrijește singur.

Noi nu am făcut niciodată partaj. Ce să împart două-trei lemne? Nu m-am gândit să strâng avere, tot ce am avut am dat la copii. Stăm în același apartament, eu o cameră, el o cameră. Nu vreau casă mare, pentru ce? Să stau să fac curat două zile? Nu mai am ambiții de astea”, a dezvăluit Gina Matache, în podcastul Cristinei Șișcanu, de la Metropola TV, potrivit Click!.

„Eu acum pot să-mi refac viața oricând”

În vârstă de 61 de ani, mama Deliei se gândește să își refacă viața, dar își dorește ca viitorul partener să fie mai tânăr decât ea.

„Bărbatul vieții mele? Încă îl aștept, vino mai repede! Să nu mă frece la cap, genul taci și înghite, să nu-și dorească lucruri imposibile sau să mă schimbe. Să fie chipeș, dar nu mai bătrân ca mine, mai tânăr să fie ca să țină pasul cu mine. Nu-mi plac învechiții, să aibă nebunia mea. Eu acum pot să-mi refac viața oricând”, a mai spus Gina Matache.

„Averea mea? Am o casă pe numele meu și o mașină”

Interpreta de muzică populară a vorbit și despre averea sa. Gina Matache nu are foarte multe bunuri, pentru că spune că nu îi place să aibă grija banilor.

„Averea mea? Am o casă pe numele meu și o mașină. Nu-mi place să am grija banilor, doar să am confort, să am ce-mi trebuie în casă atât. Îmi plac vacanțele, dar nu aș merge singură, doar cu Delia și cu Răzvan, dar eu vreau la un resort, nu unde merg ei de nebuni pe munte”, a adăugat mama Deliei.