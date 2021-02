Ilie Năstase și soția lui, surprinși împreună la un restaurant din Capitală, după ce a recunoscut că l-a iertat în urma scandalului

Recent, Ilie Năstase și Ioana au mers la un restaurant din zona Grădinii Zoologice din Băneasa, potrivit Impact, semn că între cei doi lucrurile s-au mai calmat. Deși a declarat la un moment dat că se gândește la divorț, Ioana a spus într-un final că și-a iertat soțul.

„Nu se poate spune că ne-am împăcat. Eu l-am iertat pe Ilie. Locuim separat, însă nu aș putea să îl las când el are nevoie de ajutorul meu. E o chestie de empatie.

Da, ne-am văzut, am luat masa împreună, apoi am plecat. Sunt la Prislop, am venit aici să mai am grijă și de sufletul meu”, a spus Ioana Năstase recent pentru Click.

Câte căsnicii și divorțuri a avut Ilie Năstase

Ilie Năstase a ținut primele pagini ale ziarelor nu numai cu extraordinarele realizări sportive, ci și cu viața sa personală tumultuoasă.

Are cinci mariaje la activ, cinci copii și continuă să fie una dintre cele mai suprinzătoare personalități de pe scena publică românească.

La emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ilie Năstase a vorbit despre căsnicia sa cu Brigitte Sfăt, după ce jurnalista Denise Rifai l-a întrebat dacă mariajul cu Brigitte i-a stricat imaginea publică.

„Mie nu, dar a câștigat ea imagine, de pe urma mariajului cu mine. Eu asta cred, și asta și-a dorit, probabil. Văd și eu la televizor… fiecare din domnișoarele astea, nu știu cum să le spun, văd că au reality show.

Nu înțeleg, cine sunt aceste persoane ca să aibă reality show?! Din greșeală mai dai la televizor și vezi reality show, mă uit, nu cunosc cine sunt persoanele. Un băiat mai tânăr, Jador, te ador, te adorm, Pastramă, Salam, Parizer, toate astea…

Nu înțeleg ce sunt toate emisiunile astea. Oamenii ce câștigă sau ce învață, dacă se uită la emisiunile astea?! Chiar nu înțeleg. Sunt certuri pe acolo, cu copilul, pe marginea patului, îi cade geanta, îi cad banii în apă… chiar nu înțeleg. Pentru mine nu a fost un lucru foarte bun această relație”, a mărturisit Ilie Năstase, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

