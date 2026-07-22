Jimmy Donaldson, cunoscut în întreaga lume drept MrBeast, s-a căsătorit cu partenera sa, Thea Booysen, în cadrul unei ceremonii organizate în mare discreție pe insula privată Necker Island din Caraibe. La eveniment au participat doar familia și prietenii apropiați ai cuplului, iar festivitățile s-au desfășurat pe parcursul unei săptămâni.

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MrBeast și Thea Booysen și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii private

Jimmy Donaldson, cunoscut publicului drept MrBeast, s-a căsătorit cu partenera sa, Thea Booysen, într-o ceremonie organizată departe de atenția publicului. Cel mai urmărit creator de conținut de pe YouTube, în vârstă de 28 de ani, a ales ca nunta să aibă loc pe Necker Island, o insulă privată din Caraibe. La eveniment au participat aproximativ 70 de invitați, printre care membrii familiei și cei mai apropiați prieteni ai mirilor.

Festivitățile dedicate nunții s-au desfășurat pe parcursul unei săptămâni.

Invitații au participat la mai multe activități organizate pe insulă

Înaintea ceremoniei, invitații au avut parte de mai multe activități organizate pe insulă. Programul a inclus sesiuni de kitesurfing și snorkeling, dar și întâlniri cu animalele care trăiesc pe proprietate, printre care lemuri și flamingo.

Ceremonia religioasă a fost oficiată de un preot hirotonit, apropiat al familiei, iar organizarea evenimentului a fost coordonată de un organizator de nunți cunoscut.

Primul dans al mirilor a fost pe melodia „Die With a Smile”

Thea Booysen a purtat o rochie realizată la comandă pentru această ocazie. După schimbul jurămintelor, cei doi au deschis petrecerea cu primul dans pe melodia „Die With a Smile”, interpretată de Lady Gaga și Bruno Mars.

Invitații au avut în meniu preparate precum sushi, carne de vită Wagyu și pește. Potrivit publicației People, tortul de nuntă a fost unul cu morcovi, desertul preferat al miresei.

Cererea în căsătorie a avut loc în noaptea de Revelion

Povestea de dragoste dintre MrBeast și Thea Booysen a început în anul 2022, când cei doi s-au cunoscut în Africa de Sud, în cadrul unei cine organizate de un prieten comun. Relația a evoluat rapid, iar în noaptea de 31 decembrie 2025, Jimmy Donaldson a cerut-o în căsătorie.

De-a lungul relației, cei doi au preferat să își păstreze viața personală departe de atenția publică, deși sunt foarte activi în mediul online. Acesta este și motivul pentru care au ales să organizeze nunta într-un cadru restrâns, alături doar de familie și de prietenii apropiați.

MrBeast a filmat și în România

De-a lungul proiectelor sale, MrBeast a ajuns și în România, unde a realizat unul dintre videoclipurile sale în Salina Turda. Filmările au atras atenția la nivel internațional, iar videoclipul publicat ulterior s-a bucurat de un număr mare de vizualizări pe YouTube.

Pentru desfășurarea producției, o companie din Londra, fondată de români, s-a ocupat de întreaga logistică. Echipa a asigurat cazarea, transportul și mesele pentru membrii staffului lui MrBeast și a construit, în doar 48 de ore, un restaurant în interiorul Salinei Turda, special pentru filmări.

MrBeast rămâne cel mai urmărit creator de conținut de pe YouTube

Jimmy Donaldson este, în prezent, creatorul de conținut cu cei mai mulți abonați pe YouTube, platformă pe care a devenit cunoscut datorită provocărilor de amploare, premiilor oferite participanților și proiectelor caritabile.

Prin conținutul publicat în ultimii ani, MrBeast și-a construit una dintre cele mai mari comunități online din lume și continuă să fie unul dintre cele mai urmărite nume din mediul digital.