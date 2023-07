Irinel Columbeanu are planuri mari după ce s-a întors din Statele Unite ale Americii, acolo unde și-a vizitat fiica. Omul de afaceri vrea să o implice pe Irina într-un business, în București. Fostul soț al Monicăi Gabor are un prieten care își dorește să deschidă un restaurant vegan în Capitală și s-a gândit că fiicei lui îi va plăcea acest tip de afacere.

„Prietenul meu va deschide un restaurant vegan și la București, unde mă voi implica, posibil și eu și Irina care e demult vegană convinsă”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit cancan.ro.

Abia ce s-a întors din Malibu, iar omul de afaceri a fost plecat într-o altă vacanță. Irinel Columbeanu a ajuns în Malaga, acolo unde s-a revăzut cu vechi prieteni. „Am acceptat invitația unui prieten cu care trebuia să petrec și sărbătorile de iarnă. Dar la acea vreme nu am mai putut ajunge. A fost foarte bine. Malaga/Marbella e o zonă superbă. M-am întâlnit acolo cu un alt prieten din copilărie, Nelu Giumba. Am fost la restaurantul lui vegan din zonă.”

Acolo, Irinel Columbeanu a cunoscut-o pe Andreia și a rămas plăcut impresionat de aceasta. Fostul soț al Monicăi Gabor a trecut recent printr-o despărțire. El povestea că are o relație cu o femeie pe nume Ani, care este femeie de afaceri, însă povestea lor de dragoste a ajuns rapid la final.

„Andreia este o fată extrem de frumușică și veselă. E asistenta lui Ali Benkirane, un alt prieten vechi la care m-am dus la Malaga. Ea m-a condus și la avion ca să mă îmbarc pentru cursa de la Malaga la Otopeni. O plac tare mult, e o femeie exceptională”, a mai spus Irinel Columbeanu pentru sursa mai sus menționată.

Irinel Columbeanu, despre timpul petrecut în Malibu cu fiica lui

Irinel, fostul soț al Monicăi Gabor a revenit în România și a vorbit despre întâlnirea cu Irinuca, fiind extrem de fericit că a avut ocazia să petreacă timp alături de adolescentă.

„Am fost prin toate locurile posibile, doar noi doi. Irina venea și mă lua cu mașina, de la hotel. M-am întâlnit și cu Monica și Mr. Pink. Am ieșit și cu băiatul lui, se înțelege foarte bine cu Irina. Mr. Pink s-a purtat foarte frumos, e un domn, așa cum l-am considerat de la început. Am mers la tot felul de restaurante. Am fost pentru prima oară și la ei la Malibu.

E spectaculos, cu palmieri peste tot. Am fost să vedem și mașini de epocă. Ne-am întâlnit cu Mr. Pink, de Ziua Tatălui, pe 17 iunie, să sărbătorim”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru Cancan.

Omul de afaceri este foarte mândru de fiica lui, Irina. Acesta a povestit cum a decurs întâlnirea. „Prima întâlnire a fost la recepția hotelului unde am fost cazat. Ne-am luat în brațe. S-a înălțat foarte mult din 2018, de când nu ne-am văzut. Vrea să se ducă la tot felul de colegii. M-a întrebat pe mine, de m-aș pricepe eu. E interesată de psihologie în primul rând. Am stat fix o săptămână. Irina e foarte bine, a crescut frumos”, a mai spus Irinel Columbeanu.

