Iulia Vântur și Salma Khan, împreună la un ritual sacru în India. Apariție rară a celor doi

Iulia Vântur și Salma Khan formează un cuplu de mulți ani, însă aparițiile lor la evenimente sunt destul de rare. De data aceasta, aceștia au luat pe toată lumea prin surprindere, atunci când au participat împreună la un riatual important din India, acolo unde locuiesc.

Iulia Vântur și Salman Khan au fost surprinși din nou împreună în cadrul unui eveniment important pentru familia celebrului actor de la Bollywood. Cei doi au participat la ceremoniile dedicate zeului Ganesha, organizate cu ocazia festivalului Ganesh Chaturthi. Imaginile cu întreaga familie au apărut în mediul virtual.

La eveniment, Iulia Vântur a purtat un sari, una dintre cele mai reprezentative piese ale portului tradițional indian, apreciată pentru eleganța și varietatea modelelor sale.

Sariul este o piesă vestimentară purtată de femei în diferite regiuni ale Indiei, fiind realizat din materiale și în stiluri variate.

Ganesh Chaturthi (cunoscut și sub numele de Vinayaka Chaturthi) este unul dintre cele mai populare și importante festivaluri hinduse, dedicat celebrării nașterii zeului Ganesha — zeul cu cap de elefant, venerat ca zeu al înțelepciunii, al prosperității și al noilor începuturi, precum și cel care îndepărtează obstacolele (Vighnaharta). Festivalul durează de obicei 10 zile (în lunile august–septembrie, în funcție de calendarul lunar hindus) și urmează o serie de tradiții specifice.

Festivalul este sărbătorit cu un entuziasm uriaș în toată India, fiind cel mai spectaculos în statul Maharashtra (în special în Mumbai). Pe lângă dimensiunea religioasă, festivalul are și un puternic rol comunitar și social, reunind familiile și comunitățile locale.

În urmă cu aproape 10 ani, Iulia Vântur a decis să înceapă o nouă viață în India. Alături de iubitul ei, Salman Khan. Decizia de a-și construi un nou drum profesional într-o industrie complet diferită a însemnat pentru Iulia un nou început. Dacă în România era deja un nume cunoscut, în India a fost nevoită să demonstreze totul prin muncă, disciplină și perseverență.