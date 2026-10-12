Armina și Marcel Andrei au participat la Insula Iubirii 2026, însă ei au părăsit Thailanda după ce tânăra a avut unele probleme de sănătate, nu a mâncat, a plâns foarte mult și a ajuns chiar și la spital.

Pe durata șederii lor în Thailanda, Armina a interacționat foarte puțin cu toată lumea, în timp ce Marcel a fost inițial distant, răutăcios și arogant, după care a devenit acel „Maluma de România” pe care publicul îl știa de când participase ca ispită la Insula Iubirii. Astfel că în momentul în care el a părăsit vila, atât concurenții, cât și ispitele au început să plângă.

Când au ajuns la Insula Iubiriii 2026, Armina și Marcel Andrei afirmaseră că în luna decembrie au nunta și că acesta este un test prin care el să-i arate tinerei că nu are de ce să-și facă griji, chiar dacă este geloasă. Și pe parcursul emisiunii de la Antena 1, cei doi au vorbit despre nunta lor din decembrie 2026.

După ce au părăsit show-ul, Armina a făcut mai multe live-uri în mediul online, iar prin intermediul acestora a venit cu detalii despre nunta cu Marcel. Întrebată dacă evenimentul va mai avea loc, ea a răspuns că da, însă cu unele modificări.

Mai exact, nunta nu va avea loc în luna decembrie, ci pe 14 noiembrie 2026, înainte să înceapă postul Crăciunului.

„Nunta nu o am în decembrie, o am în noiembrie. În noiembrie o am nunta! Pentru că practic în decembrie am vrut. Dar, eu acum doi ani și jumătate, când am făcut cununia civilă, am făcut-o în noiembrie, dar nu m-am gândit că în decembrie este postul Crăciunului. Și practic mi-am pus data de decembrie. Și când m-am dus la popa, la părintele, mi-a zis: «Nu pot să te cunun de Crăciun»! Și am schimbat în noiembrie. Luna viitoare am nunta, practic. Ce să facem... Luna următoare, pe 14 noiembrie”, a spus Armina pe TikTok.

În cadrul aceluiași live, ea a fost întrebată de internauți și dacă a păstrat legătura cu alte concurente de la Insula Iubirii 2026, ținând cont că la televizor s-a văzut că relațiile dintre ele au fost destul de tensionate. La ultima ei apariție din emisiunea de la Antena 1, Armina a dezvăluit inclusiv că s-a certat foarte rău cu Bianca Ghiurcă, soția concurentului Prințul Marco Dăscăliuc.