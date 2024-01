Emily Blunt și John Krasinski au fost surprinși șușotind pe covorul roșu de la Globurile de Aur, dar despărțirea nu făcea parte din conversația lor. „Nu există probleme cu Emily și John. Ei nu vorbesc absolut deloc despre divorț”, spune o sursă în exclusivitate pentru Us Weekly. „Ei cred că zvonurile sunt amuzante și ridicole”.

Emily Blunt, în vârstă de 40 de ani, și John Krasinski, în vârstă de 44 de ani, au ieșit duminică, 7 ianuarie, la Globurile de Aur, pentru a susține filmul ei Oppenheimer. Actrița a fost nominalizată la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar feminin”, dar în cele din urmă a pierdut în fața lui Da’Vine Joy Randolph de la „The Holdovers”.

John Krasinski s-a alăturat soției sale pentru a poza pe covorul roșu. Ulterior a circulat un videoclip în care cuplul discută în fața camerelor de luat vederi, ceea ce i-a determinat pe utilizatorii rețelelor de socializare să încerce să le citească pe buze. Mulți utilizatori au speculat că Krasinski a folosit cuvântul „divorț”, în timp ce alții au crezut că a glumit: „Abia aștept să divorțez”. Unii au emis teoria că cei doi discutau despre vreme, John Krasinski spunând: „Abia aștept să ajung înăuntru”.

John Krasinski și Emily Blunt au o relație de 16 ani

John Krasinski și Emily Blunt sunt împreună din anul 2008. Ei s-au căsătorit doi ani mai târziu, în 2010.

„A fost unul dintre acele momente în care nu căutam cu adevărat o relație și mă gândeam că o să mă odihnesc în L.A.”, și-a amintit Krasinski la The Ellen DeGeneres Show în 2011. „Apoi am întâlnit-o și am fost atât de neliniștit. Eram ca și cum aș fi zis: «Doamne, cred că mă voi îndrăgosti de ea». În timp ce îi strângeam mâna, am zis: «Îmi placi». Este unul dintre acele lucruri în care, imediat ce întâlnești pe cineva, cam știi”.

Emily Blunt și John Krasinski au împreună două fiice, Hazel și Violet născute în 2014 și, respectiv, 2016. „Carierele lor pot fi solicitante, dar au o viață de familie minunată”, a declarat anterior o a doua sursă pentru Us în decembrie 2018. „În cea mai mare parte a timpului, sunt doar niște părinți normali, care își duc copiii la petreceri aniversare și la întâlniri de joacă. În weekend, ies cu toții să ia masa și să se joace în parc”.

Cei doi preferă să își țină familia departe de lumina reflectoarelor, iar momentele în care apar alături de cei doi copii sunt foarte rare. De fapt, Emily Blunt a declarat la un moment dat că își schimbă prioritățile pentru a se concentra pe creșterea fiicelor ei.

„Este unul dintre acele lucruri când oamenii întreabă: «Cum reușești să menții echilibrul?». Niciodată nu simt că o fac cum trebuie, știi. Dar anul acesta nu lucrez”, a declarat Blunt în timpul unei apariții la podcastul „Table for Two” de la iHeartRadio în iulie 2023.

