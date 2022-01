„MasterChef” 2022 a început pe 12 ianuarie, la Pro TV. Show-ul culinar ai cărui jurați sunt Chef Foa, Chef Radu Dumitrescu și chef Joseph Hadad este difuzat în fiecare seară de miercuri și joi, de la 20.30. În prima ediție, mai mulți concurenți și-au făcut apariția în fața juraților.

Bucătarii au analizat toate preparatele, unele au fost pe măsura așteptărilor, altele, nu. Un moment emoționant a avut loc când Constantin Neagu și-a spus povestea. Concurentul, îmbrăcat în negru din cap până în picioare, a dezvăluit că băiatul lui a murit.

Plângând, concurentul și-a arătat durerea și a spus că gătitul îl ajută să mai uite din suferința prin care trece. Imediat după ce i-a auzit povestea, Joseph Hadad a spus: „Să știi că noi avem ceva în comun. Și soția mea a decedat acum 13 ani. Eu știu ce simți tu, în sufletul tău”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cheful nu a mai rezistat și chiar în fața camerelor de filmat a izbucnit în lacrimi.

Povestea lui Joseph Hadad. Cum a murit soția lui

În urmă cu ani de zile, Joseph Hadad a rămas văduv și a crescut singur trei copii. Soția lui s-a stins din viață din cauza cancerului. „Soția mea a murit de cancer la sân. Atunci am simțit cum se prăbușește totul… Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Am avut și în copilărie momente grele, dar acesta a fost cel mai greu moment din viața mea. A fost foarte dificil să cresc copiii, care au suferit enorm pentru moartea mamei lor.

Eu am fost numai cu munca și eu sunt vinovat! Sunt vinovat! Trebuia să fi mers cu ea la doctor… A început tratamentul și trei ani de zile a suferit. Am vândut apartamentul, am vândut mașina, am dat peste 230.000 de dolari la vremea respectivă să aduc niște medicamente pentru ea și nu am reușit s-o salvez. Am rămas gol”, a declarat bucătarul acum ceva vreme pentru click.ro.

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, atac suburban la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Jigniri fără precedent: „Cumetre...

Playtech.ro BOMBĂ! Gestul șocant făcut de Liviu Dragnea înainte de despărțirea de Irina Tănase. Tânăra nu a bănuit nimic EXCLUSIV

Observatornews.ro Momentul în care maşina de poliţie loveşte mortal o fetiţă pe o trecere de pietoni din Bucureştii Noi - VIDEO

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2022. Fecioarele au ocazia să revizuiască anumite probleme care le-au umbrit relația cu partenerul lor

Știrileprotv.ro Descoperirea făcută de gropari la deshumarea unui soldat mort de 7 ani. „Ne-am mirat toți când am deschis sicriul”

Telekomsport EXCLUSIV | ”A semnat deja, o să fie anunţat în una-două zile!” Surpriză | Ce antrenor ar urma să preia naţionala României

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai